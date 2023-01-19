越南国家主席阮春福下台 彭博社认为四人有望接棒

（河内彭博电）越南国家主席阮春福近日在越共保守派主导的反腐败运动中被拉下马之后，谁将接任国家主席这个越南领导层四大要职之一，备受关注。目前就等待国会择日宣布接任者或由5月底召开的议会会议投选新任国家主席。

根据彭博社分析，有望成为越南新任国家主席的候选人有四位。

武氏映春（53岁）

武氏映春是现任国家副主席，暂代国家主席职位直至选出新任主席。她不是中央政治局委员，获选为国家主席的可能性不高，但如果党内各派系无法达成共识，她可能成为折衷人选。

武氏映春1996年入职安江省委办公厅，此后稳健擢升，2021年出任国家副主席，并在那年美国副总统哈里斯访问河内时，进入国际媒体的视线。

苏林（65岁）

苏林现任公安部长。他2021年11月在英格兰格拉斯哥出席联合国气候大会期间，被拍到在伦敦餐馆享用上千英镑的金箔牛排，引发轩然大波。越南人均月入仅300美元（约394新元）左右，在国家打击贪腐、冠病疫情正酣之际，高官奢侈消费，引来人民痛批。不过这一事件并未使苏林在党内挨批，中央总书记阮富仲发起的反腐败运动反而由他负责指挥。

苏林是两届中央政治局委员，2019年阮富仲兼任总书记和国家主席期间，苏林擢升为大将。他被视为属于越共党内保守派。

武文赏（52岁）

武文赏是两届中央政治局委员，也是越共历史上最年轻的中央书记处书记。他是阮富仲属意的候选接班人当中，职位等级最高的。

武文赏近几个月在越南媒体曝光率增加，先后出访老挝和韩国会见外国领袖。阮富仲去年10月访华，武文赏是随行官员之一。武文赏上月底公开表示，越共党内和民间应当施压迫使贪官引咎辞职。他这番话经由国营媒体报道的第二天，两名副总理范平明和武德儋被免去越共党中央委员职务，两人后来被指涉及官商勾结案。

阮文年（65岁）

阮文年现任胡志明市市委书记。在他的领导下，胡志明市在抗疫封锁期间，确保部分工厂得以继续运作，避免这个商业中心全面陷入停顿。

阮文年较为亲民、接地气，在党中央委员会内部，获得来自南部的委员支持。鉴于2021年党选举选出的四位最高领导人均来自中部和北部地区，相信南部派系会竭尽所能将南部代表送进最高领导层。