柔州大臣：通过公主港码头 开通往返新柔渡轮服务 可提升柔佛经济

（新山综合讯）去年有超过14万人次的印度尼西亚旅客，通过依斯干达布蒂里公主港国际渡轮码头，往来柔佛和峇淡岛及丹绒巴莱。马来西亚柔佛州务大臣翁哈菲兹指出，如果开通往返新加坡和公主港的新渡轮服务，相信能进一步提高新柔两地的连通，改善及提升柔佛的经济水平。

翁哈菲兹星期四（1月19日）在脸书说，他已要求柔佛州旅游、环境、遗产及文化委员会主席拉文古马，深入探讨开通往返公主港（Puteri Harbour）和新加坡的渡轮服务。

星期三，翁哈菲兹亲自到公主港国际渡轮码头视察运作情况。

他说，公主港国际渡轮码头是旅客入境柔佛的海路门户之一，去年使用码头往来柔佛和峇淡岛及丹绒巴莱的访客就有14万1720人次。“从2019年至2022年，经由这个码头入境柔佛的访客，有36％是来接受医疗服务，因此有必要提升码头的交通基础设施。”

新马两国政府去年8月召开依斯干达特区部长级联合委员会第15次会议后宣布，将探讨开通新加坡大士和柔佛公主港的新渡轮服务。如果这项渡轮服务投入运作，公众就有多一个便利的交通选项。

公主港国际渡轮码头位于柔佛西南部，距离乐高主题公园等旅游景点大约10分钟车程，附近还有不少购物、休闲和旅游点，也有数家私人医院。从新山开车到公主港，大约只需半小时。