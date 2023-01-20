翻案最后机会 纳吉SRC案司法检讨申请开审

马来西亚前首相纳吉针对SRC国际公司贪污案判决提出的司法检讨申请星期四（1月19日）开审，辩方律师指纳吉未获公平审讯，寻求推翻联邦法院之前的裁决。联邦法院司法检讨申请将是纳吉通过法院翻案的最后机会。

纳吉去年8月起因SRC国际公司贪污案在加影监狱服刑，星期四被押送到布城联邦法院出席司法检讨申请审讯。当天一早法院外聚集了大批媒体，数十名纳吉支持者也到场声援。开庭前，在被告栏的纳吉获准与夫人罗斯玛并肩而坐，看起来神态轻松。

纳吉寻求推翻联邦法院去年8月23日的裁决，当时以首席大法官麦润为首的五司驳回纳吉的终极上诉，裁定他罪名成立，须入狱服刑12年，及罚款2亿1000万令吉（约6420万新元）。

纳吉也要求法院检讨当初对他的三项临时申请的驳回，包括提呈新证据证明高庭承审法官纳兹兰涉及利益冲突、要求展延案件的审讯，以及要求麦润退审。

联邦法院派出以东马大法官阿都拉曼为首的五司审理纳吉的司法检讨申请，其他四人为联邦法院法官王南吉、罗德兹扎丽雅、诺丁哈山，以及上诉庭法官阿布峇卡。

星期四开庭时，纳吉的代表律师沙菲宜对法官阵容提出反对，他指五司应由联邦法院法官组成，认为阿布峇卡不具审理这项申请的资格。

控辩双方为此争辩了大半天，最终五司一致裁定辩方反对无效。大法官阿都拉曼说，根据联邦法院条文，首席大法官有权委任上诉庭法官参与联邦法院的案件。

沙菲宜在主案陈词中重申，纳吉并非要争取特别待遇。“我的当事人只是要求获得跟一般人一样的公平审讯。”

沙菲宜针对联邦法院去年8月驳回纳吉要求展延审讯的裁决说，本案错综复杂，律师要求更多时间准备是合理的。纳吉去年7月曾解除沙菲宜的职务，改而聘用再益与伙伴律师楼。新律师郑宝德接过案件后，申请展延审讯三四个月，但遭法院拒绝。

受访律师：推翻法庭裁决可能性不高

沙菲宜否认与再益与伙伴律师楼串通，试图拖延审讯。他称对方接下纳吉的案件之前，并未处理过复杂的刑事案，但纳吉并不知情，还以为他们有新的观点。

星期四的审讯在下午4时结束，将于2月20日至22日续审。沙菲宜届时将针对联邦法院的另三项裁决陈词。

马国资深律师拉晶德（Rajinder Kaur）接受《联合早报》访问时说，司法检讨是法庭体系的最终管道。如果辩方能证明之前的裁决有误，或审讯过程有不利于被告的疑点，联邦法院有权下令重申，或宣判纳吉无罪释放。

但拉晶德说，本案经过高庭、上诉庭及联邦法院审理，各级法庭的裁决被推翻的可能性不高。“除非纳吉提出强有力的论点来说服法官，否则成功的机会极微。”

纳吉除了提出司法检讨，也向国家元首申请特赦。纳吉本月初也正式向联合国申诉，马国政府没让他获得公平审讯。

纳吉在本案被控七项失信、洗黑钱和滥权罪名，涉案金额达4200万令吉。他还有另四起案件在高庭审理或等待审理，涉案金额近90亿令吉。