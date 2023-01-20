强调国家发展不能背弃价值观与道德伦理 安华推介“文明马来西亚”施政理念

安华说，过去马国的少数族群如华族和印族感觉被边缘化和矮化，他保证团结政府不容许这种情况出现，会公平对待所有人。

（布城综合讯）马来西亚首相安华推介“文明马来西亚”（Malaysia MADANI）施政理念及治国口号，强调国家在发展的同时不能背弃基本价值观和道德伦理。

安华星期四（1月19日）在推介礼上致词时指出，过去马国的少数族群如华族和印族感觉被边缘化和矮化，他保证团结政府不容许这种情况出现，会公平对待所有人。

他说，尽管在马国占大多数的马来人受到宪法保障，但马国是多元种族国家，国家发展不会也不应忽略少数族群。“我们不要国家在发展过程中，某些群体落后于人，不论他们是少数族群、穷人，或沙巴和砂拉越乡区的人民。”

“我们希望马来西亚是一个公认的文明国家，维护人民和国家的尊严，是一个繁荣、公平、拒绝任何形式针对个人或种族暴政的国家。我们不希望国家的名声因丑闻、种族或宗教冲突而被玷污。”

最大挑战非种族问题 而是贪腐领袖

安华称已指示副首相法迪拉领导团队，解决沙巴和砂拉越人民感觉他们被边缘化的各种问题。他星期五也会到砂州首府古晋，出席《1963年马来西亚协议》（MA63）会议，届时预计会有更多宣布。

安华也是财政部长。他说，马国最大的挑战和威胁并非种族问题，而是贪腐的领袖。

他指出，马国已独立超过60年，但截至去年7月，全马仍有13万6000户家庭生活在极度贫困之中。“当有这么多人艰苦生活时，政治领袖与公仆却贪腐或浪费公帑，那是违反（回教）教义的行为。”

他说，政府会依循“文明马来西亚”理念，根据三大策略重振国家经济，既消除贫穷、重组经济及恢复与创造经济。“国家经济须取得更高层面的发展和增长，既以人民需要为先的人文经济，贫困和弱势群体应当摆脱不受约束的资本主义，因为它造成人们的生活与财富不平等。”

他补充，“文明马来西亚”理念涵盖一个国家和政府如何纳入各种价值观和道德伦理，才能为人民带来良好施政。

根据马国国家语文及出版局的马来文字典，Madani是指思想、心灵与物质上的进步。它也指努力形塑符合家庭和谐价值的社会。

马国媒体报道，安华早在1970年代在马来亚大学求学时，就开始宣扬这个文明概念，多次提到贫困问题、边缘群体、道德沦丧及为何政府应实现公正社会。他也在1990年代提出奉行“文明社会”的概念，尝试在个人自由与社会稳定之间寻求平衡。

去年第15届全国大选前，安华出版的新书《建立文明国度：安华的烈火莫熄施政愿景与框架》也提到这个理念。他在书中说，“文明马来西亚”旨在建设一个进步、能干且包容的社会，所有政府政策须经过协商，并获得人民反馈后才颁布与落实，以确保国家政策更人性化。