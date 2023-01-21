马国内政部长： 新加坡人即日起新山通关可使用自动闸门

（新山综合讯）马来西亚内政部长赛夫丁星期五宣布，从即日起，持新加坡护照的民众，能在柔佛州两个陆路关卡使用自动通关闸门出入境。

他说，新措施可让大约3万名至5万名经常往来新柔两地探亲、观光或社交访问的新加坡公民受惠。

他星期五（1月20日）清晨5时许，与柔佛州务大臣翁哈菲兹及其他官员，一同到新柔长堤新山关卡所在的苏丹依斯干达大厦巡视农历新年前的通关情况后宣布这个新措施。

他指出，此前只有持马国护照者才能使用自动通关系统，但考虑到新山关卡人流量庞大，因此，有关当局在多番讨论后，决定开放让持新加坡护照的人也能使用自动通关闸门（E-Gate）。

他说，持新加坡护照的民众，若要在新山关卡及新马第二通道关卡使用自动通关闸门，须确保他们的护照是嵌有储存个人生物认证资料晶片的电子护照（e-passport），且护照有效期为至少三个月。他们也必须在入境柔佛前三天，上网填写及提交马国的电子入境卡；第一次使用自动通关闸门者，还须到移民局柜台做一次生物认证资料记录。

他也说，比起旧有的通关系统，已升级的新自动通关系统较快，民众可在更短时间内完成通关手续。

他提到，目前新山关卡共有40台自动通关系统，即出入境各有20台，移民局将在今年内增加20台，有关程序正在进行中。“这虽然只是微小的调整，但显示当局有心要解决关卡拥堵问题。”

赛夫丁之后发声明补充，除了新加坡，移民局也计划扩大新措施，让更多国家包括文莱、英国、新西兰、澳大利亚及日本的护照持有者，也能在新山关卡使用自动通关闸门出入境。不过，他没有说明扩大措施什么时候落实。

他指出，当局已从去年11月15日开始，率先在吉隆坡国际机场让持长期探访准证的外籍人士使用自动通关闸门出入境。截至本月16日，吉隆坡国际机场共录得1万2162人次使用自动通关闸门出入境。

此外，赛夫丁透露，设立单一边境机构，以整合及协调移民局、关税局等20多个涉及出入境的各政府部门的工作已进入最后阶段。他说，希望联盟（希盟）早在2018年执政时就探讨和研究设立单一边境机构。

“国家边境的管理涉及多个政府单位，通过成立单一边境机构，所有相关单位能在不危及安全的情况下，整合成一站式统筹机构。我们相信这是正确的决定。”

他也说，新加坡、美国、英国、新西兰等国家在边境管制上也有这样的一站式统筹机构，因此，马国政府会向他们取经，采用最佳做法为人民提供最好的服务。