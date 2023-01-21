安华与砂沙领袖达成权益相关五协议 包括认可“邦”地位并提高特别拨款

安华强调，由于沙巴和砂拉越在马来西亚联邦的地位问题涉及修改联邦宪法，因此，他须先寻求马来统治者的建议，才能带到内阁讨论。

（古晋综合讯）马来西亚首相安华与砂拉越总理阿邦佐哈里，以及沙巴首席部长哈芝芝等东马领袖开会商讨后，根据《1963年马来西亚协议》达成五个与沙巴和砂拉越权益相关的协议，其中包括认可沙巴和砂拉越作为“邦”的地位，以及逐步提高联邦政府给砂拉越的特别年度拨款。

不过安华强调，由于沙巴和砂拉越在马来西亚联邦的地位问题涉及修改联邦宪法，因此，他须先寻求马来统治者的建议，才能带到内阁讨论。

安华也是财政部长。他星期五（1月20日）在砂拉越首府古晋主持《1963年马来西亚协议》行动委员会会议后召开记者会。他指出，建国契约阐明，马来西亚是由三个邦，即马来亚联邦、沙巴及砂拉越组成。“无论是被称为州或地区，都不影响政府对砂拉越、沙巴及马来半岛作为邦地位的态度与立场。不过，在称呼上若要修正，须咨询马来统治者理事会的意见，再由内阁讨论，才向国会提呈修宪案寻求通过。”

沙巴和砂拉越多年来一直主张，根据《1963年马来西亚协议》，当年组成“马来西亚联邦”的马来亚、新加坡、沙巴与砂拉越等四个邦的地位平等。新加坡在1965年8月9日脱离联邦独立。

1976年，联邦政府修宪，将联邦宪法第1（2）条文改为马来西亚由13州组成，其中包括沙巴与砂拉越。这导致沙巴与砂拉越的地位从“邦”降级为“州”，引起沙砂民众不满，多次要求更大的自主权，甚至放话要退出联邦。

联邦政府近年来为了拉拢沙巴与砂拉越国会议员的支持，逐渐倾向修宪恢复它们1963年加入马来西亚联邦时的地位。安华领导团结政府后更是多次表明，联邦政府会信守承诺，尊重和全面落实与沙巴和砂拉越签署的《1963年马来西亚协议》。

安华也宣布将提高联邦政府给砂拉越的特别年度拨款，从现有的1600万令吉（约494万新元）逐步增至3亿令吉（约1亿新元）。

当年共组联邦时，沙砂相对落后，所以当时的领导人包括第一任首相东姑阿都拉曼认为有必要为砂沙提供特别拨款。

安华认为，这笔特别拨款的金额如今已不合理，所以联邦政府初步决定提高给砂的特别拨款。“3亿令吉的拨款并非常年固定金额，联邦政府将视国家财务情况做出相应调整，这些必须细化及根据方程式计算。”

联邦政府拨10亿令吉 给沙砂提升边境关卡基设

安华与沙砂领导人当天达成的其他协议还包括：联邦政府委任砂财政司出任内陆税收局董事；那些被联邦政府征用作为公共设施用途的州土地，若经审查后发现计划仍未进行，有关土地将归还州政府；联邦政府特别拨款10亿令吉给沙砂，提升边境关卡的基础设施、道路设施及防卫能力。

安华提到，印度尼西亚迁都到加里曼丹后，相邻的沙巴及砂拉越有必要提升边境关卡设备及加强关卡运作能力，所以财政部已初步批准这笔特别拨款。