乌克兰向柬埔寨学习排雷技术

（马德望综合电）乌克兰15名排雷人员在曾是全球最多地雷的国家柬埔寨接受排雷训练。

柬埔寨曾发生30多年的内战，一度是全球埋有最多地雷的国家之一。清理过地雷区的柬埔寨专家与从事这项危险工作的乌克兰排雷新手分享了专业知识。

过去一周乌克兰排雷人员接受柬埔寨排雷行动中心人员的指导，学习如何使用探测器和专用机械等排雷工具，以及如何利用受过训练的嗅探犬找出武器和其他未爆弹药。他们也学习从远处遥控引爆地雷。

乌克兰排雷小组队长迪亚琴科说：“训练非常有用，能帮助清除我国领土上的俄罗斯地雷和未爆弹药。”

柬埔寨排雷行动中心计划派遣一个由三到五名柬埔寨专家组成的小组，4月前往波兰继续培训乌克兰排雷人员。

中心副主任温蓬罗说：“那里的情况不同，所以我们将在欧洲继续这种培训，他们可以将这种设备和技术应用于真实情况。”

俄罗斯去年入侵乌克兰后，地雷就成了乌克兰的新问题。乌克兰总统泽连斯基去年12月呼吁国际社会为乌克兰提供长期的排雷援助。他说，目前乌克兰埋有地雷的面积，相当于柬埔寨的总面积。

乌克兰官员估计，战争结束后，可能需要至少10年，才能清除境内和领海内的所有地雷和爆炸物。

维权组织人权观察说，战争爆发后，俄罗斯军队至少在乌克兰使用了七种地雷。战争爆发前，联合国2019年的一份报告已指出，乌克兰东部是世界上地雷最多的地区之一。