合力发展国家经济 安华吁马国人拒绝种族主义和贪腐

马来西亚首相安华呼吁人民必须有勇气拒绝种族主义和贪污舞弊，让国家发展达到另一个高峰。他提醒政治领袖、高级公务员、执法机构，必须遏止盗取国家财富的行为。

（槟城／吉隆坡综合讯）马来西亚首相安华呼吁马国社会各阶层加强团结，抛开种族分歧，坚持诚信和拒绝贪腐，集中一切力量发展国家经济。

安华星期一（1月23日）在槟城出席槟州首席部长新春团拜时，呼吁马国人民必须有勇气拒绝种族主义和贪污舞弊，让国家发展达到另一个高峰。

他提醒政治领袖、高级公务员、执法机构，必须遏止盗取国家财富的行为。“我不会容忍利用合同或项目，来谋取不属于他们的财富的人。”

安华星期天在隆雪华堂新春团拜上，也呼吁政治领袖拒绝贪污。他说：“我们向团结政府中的所有党派发出明确的指示，如果政府要强大稳定，要获得人民支持，领袖就必须拒绝贪污和滥权。

“就这一点而言，我的立场坚定，如果你想发财，就去当商人。如果你是部长，又想赚很多，那就必须辞去部长职。这个道理很简单。要富有、要成为商人不是问题，事实上我们应该鼓励，商人赚到钱，政府才有税收。不过，如果他们认为政治人物能赚大钱，国家就会被毁掉。”

安华强调，“昌明马来西亚”（Malaysia MADANI）的宗旨是国家必须先有良政，领袖遵从法治，拒绝贪污，经济才能强大起来。

他也重申将确保“我们都是一家人”不会只是口号，他会让所有种族得到照顾。团结政府除了重视马来人和土著等多数种族，也会确保少数族群如华族、印族、伊班和卡达山等没有被边缘化的感觉。

安华也说，他出任首相一个多月以来，看到中国、欧洲、美国、印度和澳大利亚的投资者热衷于到马国投资，这说明保持和谐非常重要，以确保马国继续成为吸引投资的地方。

安华：新财案将更重视中小企业

“昌明马来西亚”是安华1月19日启动的施政理念及治国口号，核心涵盖国家和政府如何纳入各种价值观和道德伦理，为人民带来良好施政。

另一方面，安华重申，政府将在2023年财政预算案中，给中小企业更多的重视。不论是科技领域、服务业或农业，政府都将给予支持。

马国中小企业在冠病疫情期间受到沉重的打击，不少难以为继，如今疫后复苏又面对劳工短缺问题，是亟需政府重点关注的领域之一。

安华是财政部长，2月24日将提呈2023年财政预算案。他早前说，预算案专注于服务业，并从新领域中寻找其他出路，包括绿色科技和数码经济。