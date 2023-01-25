吉隆坡机场入境处排长龙 马国部长吁尽快解决人手不足问题

（吉隆坡／新山综合讯）马来西亚吉隆坡国际机场入境处人手不足，旅客大排长龙，有的排队两小时仍无法通关。旅游、艺术及文化部长张庆信促请内政部和移民局尽快解决游客“龟速清关”的问题。

张庆信星期一（1月23日）发文告说，国际机场入境关卡人手不足的问题已为人诟病多时，马国若要再次迎接全球游客到访，成为有竞争能力的旅游国家，当务之急是解决人手不足的问题。

他说：“现场排队的旅客申诉等了两小时还是无法通关，如此慢的速度，不仅外国旅客无法接受，返马的公民也无法接受。”

张庆信向机场入境处官员了解后，获知问题依旧是多年来无法解决的人手不足。“我呼吁内政部重视，速速解决入境关卡目前人满为患、水泄不通、久候方能通关的问题。”

张庆信认为，机场入境处通关柜台单排并列的设计落伍，未能善用空间，导致通关程序缓慢。他建议移民局将柜台改为双排错开的设计，以及提升通关系统。

他说：“每名旅客要在柜台耗费两三分钟来完成通关程序，比外国先进通关系统所需的30秒耗时，导致人龙越排越长。”

他担心，人手不足和通关系统过时，即使将现有柜台全数开放，也无法负荷逐步恢复的入境旅客量，接下来航班全面恢复，游客大量增加，机场入境处很可能瘫痪。

他也建议移民局的脸部识别系统扩展至所有外国旅客，不只是开放给持长期入境准证的外国人使用。同时，机场当局可安排通晓各国主要语言的官员在通关柜台，协助游客更快速和顺利地通关。

除了机场，马国新山关卡也长年面对龟速清关问题。内政部长赛夫丁上星期五（1月20日）巡视新山关卡后说，政府即将完成整合所有涉及出入境事务机构，成立单一的边境机构。

他说：“一些国家如美国、英国、加拿大、新西兰和新加坡已设立单一边境机构，我们将参考并采纳它们的最佳作业方式。”

马国政府2021年决定整合所有处理出入境事务的机构，成立单一边境机构统一管理边境。马国目前有超过20个机构管理边境事务，如移民局、检疫局、关税局等。

马国政府已允许持新加坡护照的民众，在柔佛两个陆路关卡使用自动通关闸门（E-Gate）出入境，提高通关效率。