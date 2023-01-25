印度本月出口5000万个鸡蛋马国货源紧缺是最大买家

（孟买／吉隆坡路透电）印度今年1月将出口5000万个鸡蛋，创下鸡蛋出口新纪录，其中最大的买家是马来西亚。

中东国家向来是印度鸡蛋的主要市场，但最近几个月，马来西亚因为国内鸡蛋紧缺，向印度购买大量鸡蛋。

纳马卡尔市的鸡蛋出口商库马尔说：“马国首次从印度购买大量鸡蛋，看来印度在2023年上半年对马国的鸡蛋出口将保持强劲。”

库马尔说，印度去年12月向马国出口500万个鸡蛋，今年1月出口1000万个，预计2月将出口1500万个。

禽流感暴发使全球多国的鸡蛋和鸡肉供应减少，给已经高企的食品价格带来涨价压力，并导致一些国家实施贸易限制。马国许多小规模农场则因乌克兰战争推高饲料价格，而削减鸡蛋产量，以致鸡蛋严重短缺。

据马国国内贸易及消费人事务部统计，马国民众每月消耗约9亿3000万个鸡蛋。自政府允许进口后，马国市场的鸡蛋短缺情况有所好转，从11月短缺1亿5700万个鸡蛋，减少至12月的100万个。

部分马国业者进一步呼吁政府取消鸡蛋入口准证（Approved Permit）的限制措施，以稳定市场供应和价格。马国土著零售商协会会长、霸级市场迈丁（Mydin）董事经理阿米尔星期天（1月22日）说，取消准证可让更多商家包括霸级市场直接进口鸡蛋，有助于加强市场竞争，使蛋价下降和趋于稳定。

但经济师认为马国鸡蛋市场的供需危机有更深层的问题，尤其是蛋农和供应商的盈利情况，如果他们无法获得稳定的盈利，就会倾向于操纵供应或蛋价。

马国北方大学经济学副教授依尔万说，马国鸡蛋自给率达114％。“应该调查短缺危机的根源，因为不是供应稀缺造成的。取消鸡蛋进口的入口准证只会使情况恶化，因为这么做将造成进口鸡蛋过剩，压低蛋价，使本地供应商无利可图。”

为稳定肉鸡和鸡蛋供应，马国农业及粮食安全部上周会见了业者进行讨论。马来西亚禽畜业联合总会总会长陈志喜预计，随着政府近期增加一项补贴，马国的鸡蛋生产将在几个月内恢复。