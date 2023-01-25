印度本月出口5000万个鸡蛋马国货源紧缺是最大买家

来自 / 联合早报

发布 / 2023年1月25日 5:00 AM

槟城国内贸易及生活费局官员在农历新年前夕巡视当地超市的鸡蛋供应情况，确保零售商正确实施鸡蛋限购措施。（马新社）
槟城国内贸易及生活费局官员在农历新年前夕巡视当地超市的鸡蛋供应情况，确保零售商正确实施鸡蛋限购措施。（马新社）

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（孟买／吉隆坡路透电）印度今年1月将出口5000万个鸡蛋，创下鸡蛋出口新纪录，其中最大的买家是马来西亚。

中东国家向来是印度鸡蛋的主要市场，但最近几个月，马来西亚因为国内鸡蛋紧缺，向印度购买大量鸡蛋。

纳马卡尔市的鸡蛋出口商库马尔说：“马国首次从印度购买大量鸡蛋，看来印度在2023年上半年对马国的鸡蛋出口将保持强劲。”

库马尔说，印度去年12月向马国出口500万个鸡蛋，今年1月出口1000万个，预计2月将出口1500万个。

禽流感暴发使全球多国的鸡蛋和鸡肉供应减少，给已经高企的食品价格带来涨价压力，并导致一些国家实施贸易限制。马国许多小规模农场则因乌克兰战争推高饲料价格，而削减鸡蛋产量，以致鸡蛋严重短缺。

据马国国内贸易及消费人事务部统计，马国民众每月消耗约9亿3000万个鸡蛋。自政府允许进口后，马国市场的鸡蛋短缺情况有所好转，从11月短缺1亿5700万个鸡蛋，减少至12月的100万个。

部分马国业者进一步呼吁政府取消鸡蛋入口准证（Approved Permit）的限制措施，以稳定市场供应和价格。马国土著零售商协会会长、霸级市场迈丁（Mydin）董事经理阿米尔星期天（1月22日）说，取消准证可让更多商家包括霸级市场直接进口鸡蛋，有助于加强市场竞争，使蛋价下降和趋于稳定。

但经济师认为马国鸡蛋市场的供需危机有更深层的问题，尤其是蛋农和供应商的盈利情况，如果他们无法获得稳定的盈利，就会倾向于操纵供应或蛋价。

马国北方大学经济学副教授依尔万说，马国鸡蛋自给率达114％。“应该调查短缺危机的根源，因为不是供应稀缺造成的。取消鸡蛋进口的入口准证只会使情况恶化，因为这么做将造成进口鸡蛋过剩，压低蛋价，使本地供应商无利可图。”

为稳定肉鸡和鸡蛋供应，马国农业及粮食安全部上周会见了业者进行讨论。马来西亚禽畜业联合总会总会长陈志喜预计，随着政府近期增加一项补贴，马国的鸡蛋生产将在几个月内恢复。

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