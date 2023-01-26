马国多州长命雨引发水灾 柔佛4000多人被迫疏散

（吉隆坡／新山综合讯）马来西亚多个州大年初三开始下起长命雨，多个地区出现大水灾。柔佛州灾情最严重，有七个县传出灾情，超过4000个灾民被迫离家，到48个临时疏散中心栖身。

马国水利灌溉局星期三（1月25日）指出，柔佛有五条河水位已超过危险水平，其中三条在昔加末，以及居銮和古来各一条。这些河的水位还在继续高涨，有泛滥成灾的风险。与此同时，马国气象局对柔佛和沙巴发出红色警报，指这两州多个地区会有持续强降雨。

农历新年这场长命雨从初三（星期二）凌晨开始，当天下午柔佛、彭亨和沙巴就陆续传出水灾。在灾情最严重的柔佛州，天灾管理委员会主席阿兹米星期三发声明说，截至当天晚上8时，柔佛灾民已从前一晚的近3000人，增加近50％至4562人，显示灾情持续恶化。

他指出，受灾县包括昔加末、麻坡、居銮、丰盛港、哥打丁宜、峇株巴辖及笨珍，当中又以昔加末灾情最严重，有超过400户家庭的1536人被迫离家，到19个临时疏散中心避难。

他说，有许多甘榜受灾，救援人员出动小船只，协助灾民撤离家园。当局也出动警员，协助展开疏散行动。

阿兹米指出，持续降雨除了导致水灾，还造成部分地区土崩，数条要道包括从双溪地南通往乌鲁地不佬的路段，以及古来通往哥打丁宜的路段暂时不让车辆通行。

他提醒驾车人士及住在低洼地区的民众保持警惕，时刻留意当局发布的指示。

除了柔佛，沙巴多个地区也发生大水灾，截至星期三晚上，灾民人数超过600人。彭亨的云冰县是该州第一个受灾的地方，共有97人撤离到三个临时疏散中心。

马国气象局指出，尽管一些地区包括首都吉隆坡和雪兰莪州星期三已停雨，但预计下来两天全马大部分地区仍会有雷雨和暴雨，尤其是柔佛、彭亨、森美兰、马六甲，以及沙巴和砂拉越。

马国气象局星期三对柔佛的昔加末、居銮、丰盛港、古来、哥打丁宜和新山，以及沙巴的山打根、特鲁必、京那巴当岸、比鲁兰和古达发出危险级别的红色警报，意味着这些地区会有强降雨，而且会持续至星期四。

气象局也对森美兰、马六甲两州，以及彭亨的北根和云冰；柔佛的东甲、麻坡、峇株巴辖和笨珍；砂拉越的古晋、西连、三马拉汉、木中、泗里街、马拉端、沐胶和民都鲁，以及沙巴的担布南、西海岸地区、斗湖和拿笃，发出恶劣级别的橙色警报。

同时，气象局对彭亨的马兰、关丹和百乐；砂拉越的斯里阿曼、巴干、如楼、诗巫、达岛、实巴荷、苏必士、柏鲁鲁、美里和马鲁帝，以及沙巴的东革发出警戒级别的黄色警报。