马国三州水灾恶化 沙巴灾民增至6000

（吉隆坡／新山／亚庇／古晋综合讯）马来西亚柔佛、沙巴和彭亨三州的水灾灾情恶化，受灾地区持续扩大，受灾民众不断增加。沙巴灾情急速恶化，灾民一夜暴增5000多人至超过6000人。砂拉越也出现灾情，使全马受灾州属增至四个。

沙巴天灾管理委员会星期四（1月26日）发声明说，州内灾民从星期三晚间的1000多人激增至6313人，当局在五个县启动26个临时疏散中心安顿他们。其中，哥打马鲁都的情况最糟，灾民有4784人，涉及1731户家庭。

柔州丰盛港灾民最多 三河流水位高于危险水平

在灾情同样严重的柔佛州，灾民人数从星期三晚间的4500多人增至隔天的5111人，幸好星期四多个县天气转晴。不过，丰盛港和哥打丁宜的灾情持续恶化，两个县各增加一个临时疏散中心；丰盛港的受灾民众是全柔最多，达1589人。

居銮县的情况在星期四略有好转后，已有四个临时疏散中心关闭，一些灾民获准回家。不过，居銮县加亨河的水位仍高于危险水平，当局呼吁民众提高警惕，因为还可能出现新一波灾情。

柔佛还有另两条河的水位超出危险水平，即昔加末县的金马士河及丰盛港县的兴楼河。

柔州森林局宣布，州内所有国家公园、生态公园、登山途径和四驱车路线暂时关闭，直至另行通知，以避免雨季及洪涝期间发生事故。

至于在东海岸的彭亨州，受灾民众隔夜从138人略增至164人。水利灌溉局的水灾资讯网站显示，彭亨州云冰县的哥拉东河水位在星期四超越危险水平，灾情恐怕会加剧。

毗邻彭亨的吉兰丹和登嘉楼两州向来是水灾黑区，尽管目前尚未传出灾情，但国家天灾管理机构已发声明，促请这两州启动地方天灾管理委员会，为可能发生水灾做准备。

砂州启动两疏散中心

东马的砂拉越星期四也传出灾情，是最新受灾的州属。当局星期四早上启动两个临时疏散中心，让数十名灾民前往避难。

马国多州从大年初三开始下起长命雨，在多个地区酿成水灾。气象局星期四预测，柔佛、彭亨、丹州和登州，以及沙巴的古达、斗湖、山打根、西海岸和内陆数个地区会持续降雨至下个星期一（30日）。砂拉越很多地区包括古晋、民都鲁、美里和林梦还会有暴风雨。