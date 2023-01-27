阿末扎希预告巫统今天要大清党 凯利：已准备好面对一切后果

星期五晚的巫统最高理事会会议预计将决定是否对凯利采取纪律行动，最严重的惩处是开除党籍。巫统内部对于是否开除凯利，意见分歧。有人认为必须严惩，以儆效尤，但也有人担心若采取强硬手段，会加剧党分裂。

（吉隆坡综合讯）马来西亚联合政府成员党巫统将在星期五晚召开最高理事会会议。巫统主席阿末扎希预告将展开“大肃清”，不只是多次公开批评党的原任森美兰州林茂区署理主席凯利，所有破坏党的人都会被清理。

阿末扎希也是马国副首相兼乡村及区域发展部长。他星期四（1月26日）出席部门公开活动后，在记者会上被询及凯利在党内的命运时指出，他早前已在巫统大会表明要清理门户。

他说：“他（凯利）不重要……我们会大举清党，对付任何在大选期间破坏党及扯后腿的人……那些已感受到（将被对付）或未感受到的人，星期五晚（1月27日）就会知道。”

凯利是前任卫生部长及巫统青年团前团长。去年11月马国大选期间，他多次在竞选活动上批评巫统失去方向，不再廉洁，党领袖也失去公信力。这番言论被视为针对涉及贪污案的阿末扎希。

以巫统为首的国民阵线在大选遭遇重挫后，凯利公开要求也是国阵主席的阿末扎希辞职，还表明会考虑竞逐党主席职，但巫统大会已议决主席和署理主席两高职不开放竞选。

对此，凯利在巫统大会上指有人安插非党员充数，以支持通过两高职不开放竞选的动议。阿末扎希当时反驳凯利的指控说，没有代表证的人根本无法进入会场，因此凯利的言论不实，党纪律委员会将讨论是否对他采取行动。

星期五晚的巫统最高理事会会议预计将决定是否对凯利采取纪律行动，而最严重的惩处是开除党籍。对此，凯利星期四回复《星洲日报》询问时说，他已准备好面对一切后果。

他（凯利）不重要……我们会大举清党，对付任何在大选期间破坏党及扯后腿的人……那些已感受到（将被对付）或未感受到的人，星期五晚（1月27日）就会知道。 ——巫统主席阿末扎希

凯利：意见不同不等于对党不忠

他也在社交媒体上载巫统党徽，强调与党领导层意见不同，不等于对党不忠。

另据《星报》引述消息人士指出，巫统内部对于是否开除凯利意见分歧。有人认为必须严惩，以儆效尤，但也有人担心若采取强硬手段，会加剧党分裂。

会议将决定巫统党选日期

此外，巫统总秘书阿末马斯兰说，这次的最高理事会会议与国家政治稳定息息相关，因为会议将决定巫统党选日期。

他指出，由于巫统之前已修改党章，推迟原定去年举行的党选至第15届全国大选后的六个月内，因此巫统最迟须在今年5月19日党选。

去年马国大选后，巫统内部对于是否支持安华出任首相意见分歧，但阿末扎希坚持与希盟合组政府，因此有舆论认为，若阿末扎希在党选中失利，可能影响团结政府的稳定。不过，巫统大会已通过两高职不开放竞选动议，意味着阿末扎希会蝉联主席，暂时解除了团结政府可能动摇的危机。