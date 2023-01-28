撤回白礁主权案司法复核申请 马内阁：前朝马哈迪政府做法不当

（吉隆坡综合讯）马来西亚内阁指出，根据审查白礁、中岩礁和南礁主权案特别委员会的报告，内阁认为前首相马哈迪领导的希望联盟政府，于2018年撤回对此案的司法复核申请，是“不合规矩及不恰当”的决定。

称尊重国际法院裁决 白礁主权判归新加坡

尽管如此，马国政府表明会尊重国际法院于2008年5月，把白礁主权判给新加坡的裁决。

马国总检察长依德鲁斯星期五（1月27日）发声明指出，特委会1月11日将有关检讨报告提呈内阁，内阁当天做出上述议决。

他说，目前总检察署在研究特委会的各项建议，包括公职人员渎职的问题，并会根据内阁决定采取适当行动。

他也说，白礁主权是非常重要的课题，因为关系到国家战略利益与主权，因此，政府会继续确保马国的利益与主权受到保障。

马国首相安华去年11月上台后不久，针对白礁主权课题发表谈话时说，政府会重新审核和研究白礁课题，希望能与新加坡展开有意义的磋商，并强调“不希望此事导致两个友好邻国的关系出现问题”。他当时要求总检察长深入探讨此事，以便能尽快和新加坡重新协商。

白礁案是国民联盟政府攻击希盟的课题之一。2021年10月，时任首相依斯迈沙比里为首的国盟政府成立特委会，重新检讨白礁主权争议案，包括探讨希盟政府终止要求重新复核白礁主权裁决，是否涉及人为疏忽。

特委会在一年后，第15届大选前向内阁提呈报告。依斯迈随后发声明说，特委会经调查后认为，马哈迪可能出于疏忽和失误，导致马国错失机会，为2008年国际法院把白礁主权判给新加坡一事提出司法复核。他还说，内阁会采纳特委会的建议，继续在国际法院采取行动。

新加坡外交部当时回应说，做好坚决捍卫白礁主权的准备，且将应对马方可能采取的任何法律行动。外交部发言人也重申，国际法院2008年5月23日裁定白礁主权归新加坡。新加坡和马来西亚当时都公开宣布会接受和遵守国际法院的决定。

新马两国是在2003年同意将白礁及附近的中岩礁和南礁主权争端交由海牙国际法院审理。2008年5月，国际法院裁定白礁主权归新加坡，中岩礁则归马国。类属“低潮高地”（low-tide elevation）的南礁主权，则判归拥有它所处海域主权的国家。

马国在2017年2月以发现新证据为由，要求复核白礁主权判决，并在同年5月提出第二份申请，要求国际法院就原判重新作出法律诠释。

不过，2018年5月希盟赢得大选后不久，重新任相的马哈迪宣布，马国接受国际法院2008年的裁决，国际法院翌日宣布撤销案件。国际法院条文规定，复核申请须在掌握新证据的六个月内，以及原裁决公布的10年内提出。马国2018年终止申请程序，等于错过了10年期限。这意味着白礁主权归新加坡的裁决保持不变，马国未来无法再提出异议。然而，2020年希盟政府倒台后，国盟政府再次提出要检讨白礁主权案的法律问题。