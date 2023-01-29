匿名党领袖：开除和冻结大批领袖党籍 巫统朝错误方向发展恐为消亡开端

网媒“自由今日大马”报道，一名要求匿名的巫统领袖说，巫统在第15届大选后没有检讨和问责，是错误的开始。如今开除和冻结大批领袖的党籍，当中包括许多优秀人物如前卫生部长凯利、前国防部高级部长希山慕丁等，令人担心巫统在走向衰败。

（吉隆坡综合讯）马来西亚联合政府成员党巫统清理门户引起哗然，巫统多名前领袖直批党领袖为保权位“疯狂”铲除异己。也有现任党领袖认为，巫统正朝错误方向发展，恐怕是党消亡的开端。

网媒“自由今日大马”星期六（1月28日）报道，一名要求匿名的巫统领袖说，巫统在第15届大选后没有检讨和问责，是错误的开始。如今开除和冻结大批领袖的党籍，当中包括许多优秀人物如前卫生部长凯利、前国防部高级部长希山慕丁等，令人担心巫统在走向衰败。

他说：“党主席阿末扎希显然控制了大局，巫统可能因此更团结，但不意味着它会更强大……要想获胜需要群众的选票，只有巫统党员的支持不够。”

巫统前总秘书安努亚慕沙在脸书指出，要继续掌权最简单的方法就是开除异己。巫统大清党行动只会让党“更肮脏”，因为“肮脏的源头还在党内”。

已加入伊斯兰党的巫统前资深领袖沙希淡批评巫统“不正常”，并不点名地指阿末扎希才是应被开除的人。“若要清理门户，我建议对付采取清党行动的人。”

不过，巫统最高理事拉兹兰认为，清理门户后，党内持续超过四年的纷争可画上句点，巫统从此可专心工作，赢回人民的信心。

巫统最高理事会星期五（27日）开会后宣布开除44名党员，包括凯利及前任巫统雪兰莪州联委会主席诺奥马，另有四人被冻结党籍六年，包括希山慕丁。

巫统总秘书阿末马斯兰会后发声明说，这些党员犯下的错误包括在第15届大选时，以独立人士或非国阵候选人身份上阵、投选非国阵候选人，以及为敌对政党助选。

指控巫统没按程序革除党籍 凯利：斗争尚未结束

凯利被开除当晚在社交媒体发文说，他遭自己最爱和一心效忠的党开除，但他绝不低头。他隔天继续发文，指控巫统没遵循程序革除他的党籍，并直言“斗争尚未结束”。

希山慕丁也在社媒平台说：“他们的邪恶不会让我们丧失良知。”

希山慕丁也是巫统柔佛州森波浪区部主席。他星期六晚发视频强调：“这不是终点，是新的开始……关于下一步，我须和森波浪区部领导层讨论，确定未来动向。”

《星报》引述消息人士报道，阿末扎希没有遵循正确程序而强行对付凯利等人，已经引起一些最高理事的不满。在星期五晚上的会议中，有五人反对大动作清党，包括前首相及巫统副主席依斯迈沙比里，但阿末扎希态度坚决。

巫统：凯利诋毁党和党主席希山慕丁与国盟串通

另有消息人士透露，凯利被开除的主因是他在大选期间发表“净化巫统”的言论。他在竞选时多次批评涉及贪污案的阿末扎希，并指自己是党内改革派，要致力于净化巫统，让党重回正轨。

巫统最高理事卜艾星期六在脸书列举凯利和希山慕丁的“罪状”，间接证实了上述说法。他指凯利在大选期间诋毁党和党主席的行为“太过分”。

他说，希山慕丁是大选后，10名国阵议员签署法定声明支持国民联盟主席慕尤丁出任首相的幕后推手，这等于是与国盟串通，背叛巫统。

柔佛王储依斯迈则在脸书发布和凯利的合照表示声援，照片上还标注“未来的柔佛达鲁达格敬（JDT）足球队首席执行员及柔佛青年顾问”。他留言“有经验、获得认可，为何不……”，暗示接下来会重用凯利。

网上也有不少人挺凯利。有人说，两名前首相马哈迪和慕尤丁，以及现任首相安华都曾被巫统开除，因此凯利仍有前途。