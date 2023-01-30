凯利遭巫统开除后多方邀约不断 分析：扎希高调清党无法获党员与马来社群肯定

凯利遭巫统开除后，反对党国民联盟旗下的土著团结党与民政党都邀请他加入。社交媒体盛传凯利或加入首相安华领导的人民公正党，安华对此说法则有所保留。

（吉隆坡综合讯）马来西亚前卫生部长凯利遭巫统开除后，邀约不断。柔佛王储依斯迈暗示将重用凯利，一些政党也邀他入党，一家私营电台还邀请他担任主持人。马来分析员指巫统主席阿末扎希这次高调清党，无法受到巫统党员与马来社群的肯定。

巫统最高理事会星期五（1月27日）开会后，宣布开除44名党员，包括凯利和前任巫统雪兰莪州联委会主席诺奥马，另有前国防部高级部长希山慕丁等四人被冻结党籍六年。

柔王储发布合照并留言 被视为暗示将重用凯利

星洲网星期天（29日）报道，马国电台“HotFM”在推特发文询问凯利是否愿意担任一个早班节目的主持人，并指凯利若接受邀请，他们将倍感荣幸。

在这之前，柔佛王储依斯迈星期六（28日）在脸书发布与凯利的合照，并在照片上标注“未来的柔佛达鲁达格敬（JDT）足球队首席执行员及柔佛青年顾问”。依斯迈留言说：“有经验、获得认可，为何不……”。这被视为依斯迈暗示接下来将重用凯利。

凯利过后在Instagram贴文意有所指地说：“一扇门关上，自有另一扇门打开。命运掌握在上苍手里。”但是他并未透露更多详情。

凯利遭巫统开除后，反对党国民联盟旗下的土著团结党与民政党都邀请他加入。社交媒体也盛传凯利可能加入首相安华领导的人民公正党，安华对此说法则有所保留。

安华也是希盟及公正党主席，他星期天在记者会说，此事是巫统的内部事务，目前没有前巫统领袖要加入希盟。他说，关于此事，他将征询联合政府其他政党领导人的意见，以维持联合政府的和谐。

公正党副主席及森美兰州务大臣阿米努丁星期天说，对于是否接受凯利加入，公正党必须考量国阵与巫统的立场。“他们是我们在联合政府的伙伴，这个考量非常重要。”

巫统当权派这次清理门户在党内引起反弹。巫统副主席及前首相依斯迈沙比里星期六晚间在脸书说，他不同意这么做，因为在程序上有纰漏，包括没让遭指责者有机会上诉和自辩。

巫统宣传主任依山星期天则在脸书表明，巫统的做法符合党章规定，也具有法律效力。他说，所有遭开除或冻结党籍者，接下来仍可向巫统纪律委员会上诉和自辩。

马国国立大学种族研究所副所任卡蒂妮教授星期六发声明说，无论巫统主席阿末扎希为首的当权派开除凯利等人党籍的动机为何，都无法受到巫统党员与马来社群的肯定。她认为，巫统当权派的做法让巫统处于崩溃边缘，并让巫统在今年的六州选举面对“一片黑暗”的局面。