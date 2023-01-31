或参加今年州选 凯利首相梦未灭

遭巫统开除党籍后，凯利仍希望有朝一日能领导国家，但目前不确定将如何发生。谈到槟城、雪兰莪、森美兰、吉打、吉兰丹与登嘉楼等六州将在半年内举行的州选举，他说参加州选是可能的一个选择。

（吉隆坡综合讯）遭巫统开除党籍的前巫青团长凯利说，他仍希望有朝一日能成为马来西亚首相，并可能参加今年举行的六州选举。他不会就被开除一事提出上诉，因为向开除他的人求情“毫无意义”。

巫统最高理事会上星期五（27日）开会后宣布开除44名党员，包括凯利及前任巫统雪兰莪州联委会主席诺奥马，另有前国防部高级部长希山慕丁等四人遭冻结党籍六年。

凯利星期一（30日）接受BFM电台访问时说：“我希望有朝一日有幸领导国家。但我现在不确定这将如何发生，但我知道，政治家的前路并非一条直线。政治家成为政党与国家领导人之前，必须经历多个低谷。”

谈到槟城、雪兰莪、森美兰、吉打、吉兰丹与登嘉楼等六州将在半年内举行的州选举，凯利说：“未来六个月内的州选可能是我的一个选择。我可能以无党籍候选人或政党候选人身份参选，也可能放弃参政而转往商界发展，过后才重返政坛。”

凯利也证实，目前有数个政党邀请他加入，他将深思熟虑后才决定怎么做。“我与巫统风雨同舟23年。在我内心，我很难继续前进，因为我并未离开，我是被开除的。”

至于是否可能重返巫统，凯利说，这必须看巫统内部是否可能发生巨变，包括最高领导层的变动。他也建议首相安华重新考量巫统在阿末扎希领导下，是否对联合政府具有附加价值。他说，巫统最近的清党行动将对联合政府带来负面影响。

前副通讯部长：下来会有很多巫统领袖跳槽公正党

此外，去年11月大选前遭巫统开除的前通讯及多媒体部副部长扎希迪透露，他将申请加入人民公正党。他说，接下来将有很多巫统领袖集体退党并加入公正党。

扎希迪在《阳光日报》星期一（30日）刊出的访问中说，他决定在2月4日向公正党递交入党申请表格后，很多巫统领袖都向他表达同样的意愿，其中包括一些资深领袖。

他说，巫统主席阿末扎希和最高理事会没按程序大规模清党，造成很多巫统领袖和基层不满而萌生退意。“巫统主席想要好好清党，导致很多人想和我一起加入公正党。”

与扎希迪同时遭巫统开除的玻璃市亚娄区国会议员沙希淡则说，巫统正进行的清党行动将加强阿末扎希的影响力，但会削弱巫统的势力。“巫统变弱有助我们（国民联盟）在接下来的六州选举取得更好成绩。”

沙希淡曾四次当选亚娄区国会议员。但巫统去年11月大选前宣布，不再派他参选，他愤而成为国盟的亚娄国会选区候选人硬碰巫统与希盟，并因此在大选前遭巫统开除。他最终成功第五次当选亚娄区国会议员。