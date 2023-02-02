缅军政府再延长紧急状态六个月 8月大选恐将延后

缅甸军方2021年2月1日发动政变接管政权后，宣布全国进入紧急状态一年，并承诺会在紧急状态结束后举行大选，把政权交给民选政府。然而军方去年两度延长紧急状态六个月。

（仰光／华盛顿综合电）缅甸军政府再度延长紧急状态六个月，这意味着军政府先前承诺最迟今年8月举行的大选预或将推迟。

缅甸国营媒体周三（2月1日）报道，缅甸国防与安全委员会批准军政府领袖敏昂莱的要求，将紧急状态再延长六个月。

缅甸军方2021年2月1日发动政变接管政权后，宣布全国进入紧急状态一年，并承诺会在紧急状态结束后举行大选，把政权交给民选政府。然而军方去年两度延长紧急状态六个月。

紧急状态原本应于今年1月31日届满，但缅甸国防与安全委员会当天开会后却说，国家“还未恢复正常状态”。

缅甸电视台MRTV星期三引述敏昂莱的话说，缅甸军方依然“会着手在全国举行选举”，确保人们不会失去民主权利。不过报道并未交代几时大选。

敏昂莱也称，不论谁当政府，军队将永远是“国家和人民利益的监护人”。

政变两周年 民运团体发起无声抗议

2月1日是缅军政变两周年，缅甸商业城市仰光和曼德勒的市民对军政府发起无声抗议。民运团体呼吁，从上午10时至下午4时，民众不要外出，商家停止营业。

仰光商业中心的街道午前开始清空，通往仰光大金塔的道路一反平日熙熙攘攘的景象，冷冷清清，穿行于市内的巴士大多没有乘客，街上出现大批安全部队人员。

曼德勒一名市民对法新社记者说：“邻里社区内还有几个人走来走去，但大街上几乎没有人。”

美国驻仰光使馆警告，军人政变周年之际，“反政府活动和暴力活动可能会增加”。

泰国曼谷和菲律宾马尼拉星期三出现反对缅甸军政府的抗议集会。大约300人聚集在缅甸驻曼谷使馆外，手举缅甸前民盟政府领袖翁山淑枝头的画像，高喊“革命最终将成功”。

美国及其盟友在缅甸军人政变周年前夕，对缅甸军政府及相关实体和个人实施进一步制裁。

根据美国财政部声明，缅甸联邦选举委员会、采矿企业、能源部部长和官员将被制裁。美国也首次把缅甸石油天然气公司管理层列为制裁对象。这家国企是军政府最大的单一收入来源，被制裁的是该公司正副总经理。

英国宣布对供应航空燃油给缅甸军政府的企业实施制裁；澳大利亚也首次制裁缅甸，制裁对象是“须为严重侵犯人权负责”的军政府16名成员，包括敏昂莱。

反军政府武装斗争依然在缅甸各地此起彼落。联合国缅甸问题特使海泽星期二说，缅甸当前缺乏包容的政治对话机会，人民在恐惧和威胁下无法自由行使政治权利，在这样的情况下举行所谓的选举将进一步加剧暴力冲突，使回归民主和稳定更加困难。