努鲁依莎任政府顾问引争议 安华强调女儿有资格和能力

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相安华委任长女努鲁依莎无偿出任首相及财政部长的高级经济和财务顾问备受议论。不过安华力挺女儿，强调努鲁依莎有资格，也有能力。

安华星期二（1月31日）在吉隆坡出席活动后受询时说：“她是来帮忙的。如果她来帮忙却没有职位，势必受到质疑，例如说我们不透明且不恰当。”

他也反击道，一些批评者曾在担任首相或部长时将数亿令吉合约颁给自己的孩子。“有些甚至只领薪水却不做事，例如担任顾问等各种职位。”

安华星期一（1月30日）接受彭博社专访时也强调努鲁依莎有能力胜任，是他可以信赖的人。他说：“她没有要卷款自肥，那是我们继承的病态且腐败的制度，而她将和我的许多同事一起尝试拆解。”

42岁的公正党副主席努鲁依莎在《星报星期天》1月29日刊出的专访中透露，她是于1月3日受委政府的高级顾问。虽然努鲁依莎不会领薪，但党内外仍有不少人批评安华。

柔佛公正党巴西古当区国会议员哈山卡林星期三（2月1日）说，安华如果要继续维护政府的清廉形象，就不该委任自己的孩子在自己的部门工作。他说，安华可能是好意，但这将成为反对党在国会抨击政府的课题。

哈山卡林星期一在脸书说，安华的做法没有违法，但在道德上却错了。他隔天在脸书再次劝安华收回成命，因为人民反对任人唯亲和所有形式的裙带关系。

吉打州务大臣沙努西星期二晚间则说，安华的做法并不寻常，也没有前例。他说，政府领导人的亲属接下来是否只要不领薪金，就能在政府部门上班？