马国三关卡将增派人手缩短尖峰时段通关时间

（吉隆坡综合讯）马来西亚移民局为缩短出入境旅客的通关时间，决定在吉隆坡国际机场、新山关卡，以及新马第二通道关卡增派快速反应组（QRT）人员，在尖峰时段提供支援，提高关卡的通关效率。

马国移民局总监凯鲁星期三（2月1日）晚间巡视吉隆坡国际机场的通关情况后告诉媒体，星期三已经调派30名快速反应组人员到吉隆坡国际机场，下星期一会增派40名人员前往新山关卡和新马第二通道的振林山关卡。

凯鲁说，快速反应组30名人员星期三开始，支援吉隆坡国际机场的26个入境柜台，支援时间是每天下午2时至晚上8时。这些人员在原本空置的柜台执勤。

尖峰时段开放所有柜台

他说，首相安华上周下令移民局和关税局，在新山关卡及振林山关卡增派人员，以解决入境旅客大排长龙的问题。他透露，移民局决定在尖峰时段全面开放所有入境柜台。

他说，移民局记录显示，1月份入境马国的旅客有49万5210人次，平均每小时665人入境。他透露，增派快速反应组人员后，平均每小时可处理780名入境旅客，相等于每分钟13人。

安华星期一（1月30日）访问新加坡时，与新加坡总理李显龙讨论有关新柔长堤拥堵的问题。安华当天向随行的马国媒体总结新加坡之行时说，马国政府将推出临时措施，以缓解新山关卡的拥堵情况，包括增加人手、开设更多通关柜台，以及引进更先进的数码系统。

新柔长堤两岸关卡是全球最繁忙的陆路关卡之一。2020年初暴发冠病疫情前，长堤平均每天约有35万人次通关往返，每天往返的各类交通工具则约有14万5000趟次。

柔佛州务大臣翁哈菲兹去年12月宣布，州政府计划在新山关卡增加自动通关闸门、优化汽车分流，并在未来允许外国人使用自动闸门通关，以舒缓关卡拥堵的情况。