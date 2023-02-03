菲律宾再开放四军事基地供美军使用 中国批将加剧东亚紧张局势

（马尼拉综合讯）菲律宾同意多开放四个军事基地供美军使用，美国在菲律宾的基地因此增至九个。中国指此举将令东亚紧张局势加剧，危害这个地区的和平与稳定。

美国国防部长奥斯汀星期四（2月2日）与菲律宾国防部长加维斯会面后宣布，两国同意扩大2014年美菲《强化防务合作协议》，菲律宾再给美军开放四个军事基地。奥斯汀形容，这是一项重大决定。

美菲也承诺加强联盟关系。奥斯汀说，他与加维斯讨论一些具体行动，应对菲律宾周边水域内一些破坏稳定的活动；两国也决意加强彼此能力，以抵御在本地区发生的武装袭击。“我们正推动美菲联盟现代化，这是这项工作的其中一环。在中国加强对西菲律宾海（即南中国海）的非法申索，这些现代化努力更显重要。”

美国国防部说，按照最新协议，美国能更快地支援菲律宾，应对人道和气候灾难，并应对其他共同挑战。

针对菲美达成开放军事基地一事，中国外交部发言人毛宁星期四在记者会上批评美国出于一己私利，抱着零和思维不断在地区加强军事部署，并指这是在加剧地区局势紧张，危害地区和平稳定。“地区国家应当对此保持警惕，避免被美国裹挟利用。”

传美军要求使用吕宋岛及巴拉望岛基地

美国和菲律宾并未透露，新开放的四个基地位置，仅称它们分布于菲律宾的战略地点。有消息说，美国要求使用菲北部吕宋岛及南部巴拉望岛的基地。吕宋岛是最靠近台湾的菲律宾领土，巴拉望岛则面向存在主权争议的南沙群岛。

此外，美国也宣布拨出8200万美元（约1亿零700万新元），在现有五个军事基地发展基础设施。据报道，美国也向菲律宾提供包括无人机在内的军事援助，以加强菲军队监测南中国海的能力。根据美菲《强化防务合作协议》，美国可在菲律宾的军事基地进行联合训练、预先部署设备和建造设施，但不可长期驻军。

奥斯汀是在星期二抵达马尼拉访问，他星期四也会见了菲律宾总统小马可斯。

小马可斯在会面时强调，菲美的伙伴关系非常重要，并指菲律宾的未来及亚太地区需要美国参与。奥斯汀则形容菲律宾是美国的关键盟友，并保证美国随时准备以任何方式帮助菲律宾。