泰国空污严重 曼谷烟霾笼罩

（曼谷综合讯）泰国空气污染严重，全国超过三分之二地区的空气质量处于不安全水平，首都曼谷及周边地区过去两天更是被烟霾笼罩。

《曼谷邮报》引述泰国空气污染监测部门报道说，截至星期四（2月2日）上午，泰国76个府中有52个空气中的悬浮颗粒PM2.5浓度超标。

监测显示，除了泰国南部10多个府空气质量良好外，其他地区大都出现不同程度的空气污染，其中最严重的龙仔厝府部分区域PM2.5浓度一度达每立方米132微克，空气质量指数（AQI）近中午时更高达194点的不健康水平。

曼谷及周边地区数十个空气质量监测站监测的PM2.5浓度也都超过安全值，介于每立方米62微克至139微克，超出安全水平近十倍。根据瑞士空气洁净科技公司IQAir数据，部分曼谷监测站星期四晚的空气质量指数更是高达205点的非常不健康水平。

据世界卫生组织2021年发布的最新指南，空气中PM2.5的24小时平均浓度不应超过每立方米15微克，全年平均浓度不得超过每立方米5微克。

PM2.5是空气中直径为2.5微米（1毫米等于1000微米）或更小的颗粒物，它们是“可吸入颗粒物”，可达肺部细支气管。

曼谷市长查猜说，受天气条件以及焚烧产生的烟霾等影响，2月1日至4日曼谷地区空气污染情况可能持续恶化。

查猜呼吁民众外出时戴口罩，并尽量避免进行户外活动。他也鼓励市民尽可能在家工作，如须出门就尽量乘搭公共交通，不要开私家车上路，以免加剧空气污染。

据泰国气象局预测，随着风力增强开始驱散悬浮颗粒物，污染情况料从星期六开始改善。