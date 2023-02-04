马国建议新马设单一通关系统 缓解长堤拥堵问题

（新山综合讯）马来西亚建议设立“单一通关系统”，以缓解新柔长堤交通严重拥堵的问题。

主管公共工程、交通和基础设施的柔佛州行政议员莫哈末法兹里说，新柔长堤单一通关系统设想是，让旅客只在新马一边通关就能入境。

与一地两检概念相似

《星报》报道，莫哈末法兹里受访时说，新系统设想仍处于初步阶段，与预计2026年通车的新柔地铁（RTS）将会采用的“一地两检”概念类似，即往返两地的乘客只须在始发站通过新马两国联设的关税、移民及检疫设施（CIQ）办理出发地出境和目的地入境的通关手续，抵达终站后可直接出站，无须再通关。

他说，在单一通关系统设想下，新加坡移民局将派人员到柔佛的边境关卡，为入境新加坡的人办理通关手续；同样的，马国当局也会在新加坡关卡派驻人员。

一旦采用单一通关系统，每日往返新柔的约15万名“越堤族”将获益，他们面对的交通拥堵问题预计能大大缓解。

新柔长堤是全世界最繁忙的陆路关卡之一，冠病疫情暴发前，每天出入境人次多达35万。

莫哈末法兹里也是探讨及解决新柔长堤和新马第二通道关卡堵塞问题的跨机构工作组负责人。他说，柔佛州政府正寻求额外拨款，以将关卡的电单车往返通道从目前的各50条增至75条。

他也说，当局正在探讨允许载客车辆在周末使用罗厘车道的建议。

新柔长堤和新马第二通道关卡交通阻塞是长期以来困扰两国人民的问题。上个月底，柔佛州务大臣翁哈菲兹陪同首相安华访问新加坡期间，请安华设法解决问题，让往来交通变得顺畅。

翁哈菲兹日前在新山出席公开活动时指出，从新山经由新柔长堤到新加坡，如果不塞车，无须五分钟，但在佳节期间，通关时间可从五分钟变成五个小时。

他说，每天有10多万人往来新柔两地工作，其中不少人清晨4时就抹黑起床，赶在早上5时抵达关卡排队通关，而放工后又得在关卡面临同样的堵塞问题。

“试想想，如果你每天都得经历这样的生活，那是什么感受？”