柔佛禁回教徒参与其他宗教仪式庆典 可出席开放日活动或晚宴

根据新的宗教指南，回教徒不允许出席非回教的宗教庆典仪式，可参加开放日活动，但不能有违反回教条规的行为，如穿戴圣诞老人服饰之类的宗教服装、进食使人喝醉的饮食，以及赌博或膜拜等。

马来西亚柔佛州苏丹颁布新指南，允许回教徒出席非回教徒的开放日活动，但禁止参与含其他宗教符号或仪式的活动，当中包括有圣诞树、点灯及穿戴圣诞老人服饰的活动一律不允许。受访民众和学者对这项指南持不同看法，有人认为这能给回教徒立下规范，也有人担忧会削弱各族之间的互信。

柔佛苏丹依布拉欣星期四（2月2日）颁布了由柔佛州回教裁决理事会草拟、有关回教徒出席其他宗教节庆的指南。

苏丹在脸书发声明，嘱咐柔佛州回教徒遵从纯洁和真正的教义，远离偏离回教教义或有所矛盾的信仰。

声明指出，回教徒出席非回教的宗教庆典仪式是违法且被禁止的。不过，回教徒可以出席不含宗教仪式和符号的活动，如开放日或晚宴等，前提是必须遵守宗教局制定的方针。活动主办方也须遵守指南，并顾及回教徒的感受。

根据指南，在回教徒可出席的活动上，不应含有违反回教教义的符号和仪式，如十字架、点灯、圣诞树，以及唱宗教歌曲或行鞠躬礼等对其他宗教仪式表现尊崇的行为。

活动也不能有违反回教条规的行为，如穿戴圣诞老人服饰之类的宗教服装、提供使人喝醉的饮料或食物，以及设有赌博或崇拜的环节。

此外，回教徒不许出席没有礼仪限制、穿着暴露、选美或斗鸡等活动，并禁止任何有损回教和回教徒的演讲。

这项指南获得一些回教徒的赞同，许多网民也到苏丹依布拉欣的脸书留言支持。新山居民莫哈末阿兹祖（30岁）告诉《联合早报》，不同信仰之间存有界线，这项指南将立下规范，确保人们尊重彼此的宗教。

莫哈末阿兹祖是一名律师，他认为禁止回教徒参与含其他宗教元素的活动是尊重他人的行为，而非保守的表现。“在宗教里头，有些符号或服装是神圣的，也不能乱碰，我们须尊重他人的信仰。”

研究员：或令各族群互不信任

不过，研究族群关系的马国伊曼研究（Iman Research）联合创办人迪娜（Dina Zaman）接受本报访问时说，大多数马国人在庆祝各自的宗教节日时，对于什么可做、什么不可做都有很高的自觉性；她担心新指南出台后，反而造成不同族群互不信任。

迪娜说：“如果回教徒出席活动有诸多限制，非回教徒可能从此就不邀请他们了。这可能会破坏各族之间的关系，甚至引起不必要的恐惧。”

马华居銮区会主席颜炳寿律师也有同样的担忧，认为新限制可能让马国的多元社会出现倒退。他受访时说，当局应清楚说明，回教徒是完全禁止出席其他宗教的活动，抑或只是不许参与当中的宗教仪式。

“根据柔佛州的传统，苏丹和州行政议员过去都到其他宗教的活动观礼，包括到非回教徒的葬礼吊唁。我相信当局不会全面禁止回教徒出席这些活动，否则是矫枉过正。”

据马国媒体报道，苏丹依布拉欣这个星期天会到士姑来出席大宝森节活动，下星期则将出席柔佛古庙游神活动。

颜炳寿认为，如果苏丹出席上述活动，将说明回教徒仍可出席其他宗教的活动，只是不允许参与膜拜等仪式。

他也说，柔佛州议会下星期开会后将把指南纳入州宪报，希望当局到时能阐明有关规定，以免引起混淆。