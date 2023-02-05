亚细安成员国立场“强烈一致” 敦促缅军政府落实“五点共识”

东南亚国家外交部长敦促缅甸军政府落实与亚细安达成的“五点共识”，为结束缅甸政治危机寻求出路，并强调亚细安成员国对此立场“强烈一致”。

印度尼西亚接任亚细安轮值主席国后的首场主要会议——亚细安外长非正式会议星期六（2月4日）在雅加达举行。除了讨论亚细安今年的工作重点和东帝汶的成员国资格，日前延长紧急状态、实施戒严的缅甸局势也是主要议题。

印尼外长蕾特诺在会后告诉媒体，雅加达提出了一项落实五点共识的计划，并获“所有成员国广泛支持”。她未透露详情，但说：“这个计划对亚细安很重要，尤其是对主席国，为如何团结一致应对缅甸局势提供指引。这显示亚细安成员强烈一致要落实五点共识。”

缅甸军队2021年2月政变夺权后，缅军领导人同年4月与亚细安达成五点共识，包括同意停止暴力镇压、与相关各方进行建设性对话，但至今没有落实。

上一任亚细安轮值主席国柬埔寨为了斡旋，多次与缅军政府接触而遭议论，揭示亚细安各国对缅甸问题的处理意见不一。这引发外界质疑五点共识的成效，以及亚细安能否向缅军政府有效施压。

我国外交部长维文医生星期六在会后接受新加坡媒体访问时强调，亚细安会尽力协助，但缅甸全国和解的步伐，取决于它境内的利益相关者而非亚细安。

维文说：“除非真诚地要全国和解，否则无法解决。暴力必须停止，政治犯须释放，尤其是总统温敏和国务资政翁山淑枝。这是各方取得和解的重要前提。”

亚细安各国对缅甸问题的关注点或不同，但维文指出：“肯定的是大家团结一致，共同目标是确认、实现和落实五点共识。”

针对缅甸大批难民涌入邻国，维文说，亚细安会以“公平、开放、透明和包容”的方式为缅甸人民提供人道救援物资，但更关键的是缅甸国内各方须开展对话，启动和解进程。这才能为局势降温，出逃难民也就会减少。

缅甸外长没有出席这场会议。

不让缅问题挟持议程 工作重心已转向经济

亚细安曾多次表明，不会让缅甸问题挟持议程，印尼已把今年工作重心放在经济上。

新加坡外交部星期六发文告说，各国外长在会议上再次肯定了共同合作、促进疫后包容增长和推进亚细安共同体建设工作的重要性。新加坡将与印尼和其他亚细安成员国在数码、绿色和蓝色经济领域，为人民和企业创造机遇。

维文受访时说，亚细安是拥有巨大潜能、充满活力的区域，国内生产总值未来20年预计从目前的3万亿美元（约4万亿新元）翻倍。

亚细安各国将致力提高国民的数码通识，以及增强跨境互联互通，实现数码融合和电子支付等系统的相互协作，同时鼓励创新创业。维文也说，东南亚再生能源丰富，须着手制定政策框架等，以打造绿色经济。东南亚也有庞大的海洋文化遗产和资源，以可持续、具韧性的方式使用、保存和开发是重要的工作。