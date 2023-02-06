春节长假纷纷出游 中国旅客重返峇厘岛

（登巴萨法新电）时隔三年，中国游客终于开始重返印度尼西亚著名旅游胜地峇厘岛。随着全世界的游客回流，印尼当局希望能够在短时间内重振旅游业。

随着中国放弃“冠病清零”政策，重新向世界开放，加上春节长假期，大批中国人纷纷出游。如今峇厘岛无论是蔚蓝海岸边、首府登巴萨的商场里，还是南湾对岸的海龟岛，四处都可见中国游客的踪影。

来自云南昆明的28岁互联网公司员工李兆龙（译音）告诉记者：“在疫情暴发前，我就喜欢到处旅游，欣赏各地景色，体验不同的人文风情。三年过去了，这次能出国来到印尼，我非常高兴，简直是喜出望外。”

峇厘岛官员：中国游客人次 盼今年达疫前三分二

中国一直是峇厘岛的最大游客来源之一，冠病疫情暴发前该岛接待的中国游客多达120万人。然而，疫情期间，印尼和中国都关闭边境，峇厘岛的中国游客人数随之骤降。

印尼旅游与创意经济部长桑迪亚表示，印尼预计今年将迎来逾25万人次中国游客。

峇厘岛官员则更加乐观，他们希望今年的中国游客人次能够达到疫情前的三分之二水平。

尽管目前每周只有一趟从深圳飞往峇厘岛的航班，使得至今到该岛的中国游客只有数百人，但根据印尼政府，目前已有四家航空公司向当局申请开通定期从中国飞往峇厘岛的航班。

官员预计，到了2025年，中国游客的数量将恢复至疫前水平，即占峇厘岛总访客人数的五分之一。

桑迪亚说，印尼政府计划加大峇厘岛作为旅游天堂的营销力度，以吸引更多游客。

虽然游客逐渐回流，但目前正值峇厘岛雨季，因此大部分生意还未恢复正常。但当地旅游业者认为，在中国旅游大军回归的刺激下，旅游业将复苏。

当地一名店主西图莫朗说，疫情暴发前，他的顾客有八成是中国人，而疫情期间，由于收入几乎为零，他不得不解雇员工。

他说：“我希望越来越多的中国游客来峇厘岛，这样我们的生意就能早日恢复。”