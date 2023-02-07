印尼2022年经济增长逾5％ 回到疫前水平

（雅加达综合电）最新官方数据显示，印度尼西亚的经济增长速度已回到疫前水平，但全球经济增长放缓，恐将使印尼经济难以保持当前的前进步伐。

根据印尼统计局周一发布的数据，印尼2022年经济增长率为5.31％，不仅回到疫前约5％的常年增长率，也是自2013年以来最快的增速。

统计局局长马尔戈说，全球大宗商品热销使印尼主要出口商品煤炭、棕榈油、钢铁价格攀高，防疫措施解除带动国内消费，以及旅游业回春，这种种因素推动印尼经济在2022年取得“令人瞩目”的增长。

今年经济增长或低于5％

然而以季度来看，印尼经济2022年第四季增长率为5.01％，不仅低于前一季的5.72％，也是五个季度以来首次放缓。

印尼当局预测2023年经济增长率将介于4.5％至5.3％，不过随着全球经济下行风险加剧，印尼实际增长率可能更贴近预测范围的中间点，甚至是更低。彭博社访问的经济师估计印尼今年的经济增长将回落至5％的心理支持水平以下。

凯投宏观亚洲高级经济师莱瑟告诉法新社：“由于全球需求疲弱、通胀率高以及利率攀升拖累经济活动，我们预期（印尼经济）增长会在接下来几个季度进一步放慢。”

增长减速意味着印尼央行的加息周期可能接近尾声。自去年8月以来，印尼央行已累计加息225个基点，本月底再次开会时，或许会是最后一次加息。央行行长佩里上月曾说，全球经济下行风险估计大于通胀构成的威胁。印尼通胀率已开始显现降温迹象，今年1月份整体通胀率同比上升5.28％，是去年8月以来的最低。