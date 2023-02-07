安华：土团党不应干预反贪会调查

马来西亚首相兼人民公正党主席安华认为，土著团结党的银行户头遭冻结后，应该向执法当局做出解释，而不是干预调查。他也强调，政治领袖不应利用种族和宗教，作为贪污及滥权的借口。

安华星期一（2月6日）在吉隆坡公正党总部出席最高理事会后召开记者会说，反贪污委员会冻结涉案政党的银行户头不是新鲜事，各方都不应加以干预。

批评慕尤丁言行不一

安华点名批评前首相及土团党主慕尤丁讲一套做一套。“当年巫统的户头被冻结时，慕尤丁支持及赞赏反贪会的专业。这次事件涉及巨额项目，并且是土团党执政时发生的，冻结土团党的户头难道不行？”

他说，如果土团党是廉洁的，则无须畏惧调查。

马国反贪会是在上个月冻结土团党的两个银行户头，消息指这是为了调查土团党涉非法向10名发展商收取3亿令吉（约9337万新元）资金的指控。

安华也是希望联盟主席，他在记者会上也反驳外界指在上届大选中，希盟只获得19％马来选民支持的说法。“据我们初步的数据，希盟在全国获得31％的马来人支持。”他指出，希盟与其他政党合作后，团结政府共获得三分之二的选票；他有信心目前的执政团队是稳定的，并能继续领导国家。

针对一些巫统前党员有意加入公正党，安华说会在适当的时机与巫统领袖讨论此事，目前尚未作出决定。