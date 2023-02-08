时隔25年重返巫统总部主持政府会议 安华宣布成立三小组协调州选等工作

安华说，联合政府各党同意成立三个小组，包括选举小组、策略小组，以及政府议程与政治小组。选举小组将负责讨论接下来的六州选举，特别是选区分配事务。

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相安华星期二晚间在巫统总部主持首次“联合政府秘书处会议”，并宣布成立三个小组，协助联合政府协调州选举相关工作和监督政策的落实等。这也是安华遭巫统开除约25年后，首次进入巫统总部。

安华是巫统前署理主席。他1998年9月3日遭时任首相及巫统主席马哈迪开除党籍后，就不曾到过巫统总部。

参与会议者包括联合政府中的五个政党及政党联盟，包括希望联盟、国民阵线、砂拉越政党联盟、沙巴人民联盟和民兴党的领导人。

安华星期二（2月7日）会后在记者会透露，联合政府各党同意成立三个小组，包括选举小组、策略小组，以及政府议程与政治小组。他说，选举小组将负责讨论接下来的六州选举，特别是选区分配事务。

他说：“策略小组负责应付诬蔑，例如最近瑞典发生的焚烧《可兰经》事件，政治对手在演说中指我们无动于衷，但实际上我们已经传召瑞典大使，同时也印刷并派发100万本《可兰经》。”

政府议程与政治小组则负责监督政府执行竞选宣言的进度，以及监督重要的政府政策。

副首相及巫统主席阿末扎希今年1月在巫统全国代表大会宣布，联合政府秘书处将安排在巫统总部召开，巫青团长阿斯拉夫将领导这个秘书处。据了解，联合政府设立秘书处是为了处理各党的政治合作事务，并确保联合政府政策的连续性。

五专家加入特别顾问团 不领取任何政府薪金津贴

阿末扎希星期二下午出席活动后告诉媒体，政府执行各党的竞选承诺是政治课题，也是加强联合政府的途径。“重要的是，我们要见到联合政府内的148名国会议员在未来五年维持团结。”

此外，安华星期二发文告宣布委任五名专家成为特别顾问团成员。特别顾问团由专业人士和经济专家组成，并由国家石油公司顾问哈山马力肯领导。其他四名成员是FVSB执行主席阿末弗艾、双威大学经济学教授姚金龙博士、马来亚大学经济学一级教授拉贾拉昔亚，以及砂拉越能源公司主席阿都哈密。

安华特别强调，这些专家都不会领取任何政府薪金或津贴。“我重申，这次委任的特别顾问团不会向政府收取任何款项。”

安华1月3日委任长女努鲁依莎出任首相及财政部长的高级经济和财务顾问。尽管安华指努鲁依莎不会支领薪金或津贴，但这项安排仍然引起反对党与非政府组织抨击，人民公正党内部也有人不以为然。