更多东南亚人担心沦为大国“代理人” 观察家：亚细安须更团结强大主动以赢得尊重

大多数东南亚受访者对中美博弈下亚细安的处境感到担忧。73％受访者担心亚细安成为大国博弈场、沦为大国“代理人”，跟去年的61.5％相比，大幅上升了11.5个百分比。

中美在本区域的博弈日益升温，令亚细安国家可能沦为大国“代理人”的担忧加剧。观察家认为亚细安必须变得更团结及强大，并在区域事务上采取主动，以获得大国的尊重。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院亚细安研究中心星期四（2月9日）发布《东南亚态势报告：2023》，就东南亚人民对区域地缘政治课题的看法进行分析。

根据民调结果，大多数东南亚受访者对中美博弈下亚细安的处境感到担忧。73％的受访者担心亚细安成为大国博弈的竞技场、沦为大国“代理人”，这较去年的61.5％大幅上升了11.5个百分点。

印度前国家安全顾问梅农在报告发布会的线上论坛说，亚细安迄今为止做到了在中美之间保持平衡，不选边站。但他坦言，中美竞争将引发更多问题，亚细安须做更多准备。

梅农认为，多数大国都抱持“阶级化”的世界观，因此亚细安必须变得更强大，在应对区域事务上更团结，才能获得大国的重视。他说，亚细安可发挥号召力，在处理缅甸问题和南中国海主权争议上更为主动。“我认为中国和美国都会更加重视团结、积极及有前瞻性的亚细安……但亚细安还未充分发挥这方面的能力。”

82.6％受访者担心亚细安反应慢且不起作用

不过，亚细安能否团结一心受到质疑。60.7％的受访者对亚细安越来越分裂表示担忧，82.6％更指亚细安反应慢且不起作用，无法应对政治和经济发展的变化。

可是，梅农和新加坡外交部巡回大使许通美教授都不认同亚细安起不了作用。梅农指出，亚细安是在艰难的大环境下成立，多年来对地缘政治的改变也展现了良好的适应能力。

许通美则辩护说，认为亚细安反应慢且不起作用是不公平的假设。亚细安相对多元，成员国有不同利益，因此须时间协商以达成共识。面对冠病疫情，亚细安的反应就相当迅速，很快就通过了经济复苏框架；缅甸前年发生政变后，亚细安也迅速通过了五点共识。

大半认为应加强凝聚力 以抵御两大国施压

在中美之间保持中立不站队，是亚细安成员国一再重申的立场，也获得人民的认同。与过去两年一样，绝大部分受访者认为亚细安应加强韧性和凝聚力以抵御中美两国的施压（45.5％），或是坚守不站队（30.5％）。

认为亚细安难以保持中立、必须选边站的受访者比率则从去年的11.1％降至6％；认为亚细安应通过“第三方”扩展战略空间和选项的受访者则从16.2％上升至18.1％。

但如果东南亚国家被迫选边站，61.1％的受访者倾向选择美国，较去年的57％上升了4.1个百分点；倾向选择中国的受访者比率则从去年的43％减至38.9％。

延伸阅读：

东南亚视经济为最大挑战 许通美：亚细安经济表现好无须过虑

中美各推经济安全框架 东南亚人民持观望态度

逾四成受访者不看好涉缅五点共识 观察家建议通过中间人与军政府间接会谈