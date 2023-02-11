强调马国不容忍以暴力解决冲突 安华委调解人推动泰南和平谈判

马国北部与泰南接壤的地区经历了长达数十年的分离主义叛乱，马国一直是泰国政府与泰南分离主义者和谈的推动者，希望能结束泰南边境地区的武装冲突与动荡。安华今年1月委任国防卫队前首长祖基菲里，出任泰南和平对话谈判的首席协调员。

（曼谷综合讯）马来西亚首相安华承诺，会竭尽所能促进泰国南部的和平进程，并强调马国不会容忍以暴力方式解决泰南安全问题。

他星期四（2月9日）应泰国首相巴育的邀请，到泰国展开为期两天的正式访问。两人当天举行双边会谈后，安华在联合记者会上指出，泰南问题是泰国的内政，但“作为好邻居和家人，我们有责任尽一切努力促进（和平）进程”。

他说：“我带着非常明确的信息来到这里，即（马国）政府不容忍任何形式的暴力来解决冲突。我们将行使作为朋友和家人的权利，表达合理的关切。我们已同意从（马方）已退休武装部队首长中，委任一位各方接受的调解人来协助解决问题。”

他强调，建立信任对解决泰南冲突至关重要。“这些小规模的冲突导致不信任和怨恨……我已请求首相（巴育）允许我通过和平方式来表达我的关切。”

巴育回应说，马泰双方已同意尽最大努力，合作解决泰南问题。两国也同意加强其他方面的合作关系，尤其是投资、贸易、边境地区发展等。

马国北部与泰南接壤的地区经历了长达数十年的分离主义叛乱，马国一直是泰国政府与泰南分离主义分子和谈的推动者，希望能结束泰南边境地区的武装冲突与动荡。

今年1月1日，安华政府委任国防卫队前首长祖基菲里，出任泰南和平对话谈判的首席协调员。

安华吁泰扮演更重要角色 协助解决缅甸问题

此外，安华呼吁泰国在协助解决缅甸问题上扮演更重要的角色，以促进缅甸局势稳定。

这是安华去年11月出任首相后首次官访泰国，之前他已先后访问印度尼西亚、文莱和新加坡；期间，他也分别向印尼总统佐科及新加坡总理李显龙提及解决缅甸问题。

亚细安为协助缅甸重返和平进程，在2021年4月与缅甸军方领导人敏昂莱达成五点共识，但至今没有取得任何进展，外交努力停滞不前。

安华说：“除了继续与缅甸进行这种所谓的建设性接触，我们能够做的并不多……我认为您（巴育）处在一个比较好的位置，可以代我们向缅方传达我们的许多担忧。”

去年12月，泰国邀请缅甸军方委任的外交部长到曼谷出席会议；柬埔寨、老挝和越南的外长也应邀出席，但其他亚细安成员国缺席。

安华提到，亚细安必须采取一致行动，解决缅甸难民问题。他说，马国境内目前有约20万难民，大部分是罗兴亚人，对马国造成严重负担。

2017年以来，缅甸有将近100万罗兴亚少数民族为逃避军方的暴力镇压，越过边界进入孟加拉境内。最近几年，又有数以千计的罗兴亚人通过海路逃到马国或印尼。