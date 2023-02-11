吴哥窟贫民区拆迁 万户受影响家庭不满

（暹粒法新电）柬埔寨政府拆除世界文化遗产吴哥窟周边的违章建筑，约1万户家庭被迫搬迁到数十公里外。然而，政府提供的搬迁援助有限，甚至要居民在安置点自行盖房子，引发民众不满。

2017年以来，联合国教科文组织已两次向柬埔寨政府发出警告，要求关注和解决吴哥古迹区土地侵占问题。柬埔寨首相洪森去年9月说，如果没有解决吴哥古迹区的违章建筑，吴哥窟将从世界遗产名录除名。

柬埔寨政府去年开始拆除吴哥窟附近的非法建筑。当局指侵占者不仅制造垃圾，还过度使用水资源，破坏了吴哥古迹区的环境。此外，吴哥古迹区周边的贫民区缺乏基础设施和卫生设施，而随着柬埔寨重开国门，游客回流将给当地社区带来卫生压力。

安置地点是距离吴哥古迹区25公里的班迭斯雷县伦塔艾村（Run Ta Ek）。政府为每户家庭提供一块土地、350美元（约460新元）现金、30片锌板和一张福利卡，居民须自己搭建新房子。

冠病疫情严重打击柬埔寨旅游业，51岁的赫瓦纳和吴哥古迹区的摊贩陷入困境，如今被迫搬迁，赫瓦纳担心家庭财务状况更糟糕，更忧心四个成年子女可能找不到工作。

赫瓦纳说：“我根本没有足够的钱购买建造新家的材料。我们无能为力，但抗议有用吗？”

吴哥窟暹粒地区保护管理局坚称，所有居民都“乐于搬迁”。发言人隆戈萨披露，当局正在安排电力、清洁水、道路、市场和学校等基础设施建设，并指新的暹粒国际机场在不久的将来投入运营，届时也会有许多新的就业机会。

除了被迫搬迁者不满，伦塔艾村的居民也有异议。他们不满须割让土地给新居民，这意味着他们今后没有足够土地养活自己。

伦塔艾村第三代居民洪拉武说：“以前我们靠种水稻就足以养家糊口，现在我们虽然还可以养鸡养鸭，但收入无法糊口，我甚至还欠银行钱。”