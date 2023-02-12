安华： 加强调查弊案 为免当权者以权谋私

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相安华说，政府加强调查弊案的主要原因，是为了不要再让担任首相或部长者以为能利用职位为子女或女婿图利。他说，慕尤丁被指将国家综合移民系统合约交给女婿是否恶意诽谤，当局调查后自有分晓。

安华星期六（2月11日）出席活动后在记者会受询时说，如果有关指控不实，慕尤丁不该公开强烈否认此事，而应该等调查水落石出让真相大白。

他说：“我们的目的是阻止担任首相、财政部长或任何部长者，别以为这是可让女婿发财的地方。至于是不是恶意诽谤，就等调查报告吧。我觉得，此事若不是真的，也不会传得沸沸扬扬，他具体涉及到什么程度，我也不知道，当局正在调查中。”

安华1月3日委任长女努鲁依莎出任首相及财政部长的高级经济和财务顾问。事件1月29日曝光后，慕尤丁为首的国民联盟领袖及多个非政府组织就接连批评安华的做法。

安华2月6日说，这些批评者有的是善意规劝，但也有人“过去掌权时将数十亿和数百份合约直接颁给孩子和女婿，现在却要跟我谈善政”。

柔佛州议长莫哈末卜艾随即在脸书发布题为“谁的女婿？”的贴文，并质疑慕尤丁的女婿涉及移民局价值11亿6000万令吉（约3亿5600万新元）的国家综合移民系统。慕尤丁星期四（2月9日）否认参与这项系统的招标工作，并指安华政府恶意诽谤。

《马来西亚前锋报》星期五（2月10日）引述反贪会消息报道，反贪会今年初开始调查此案，接下来可能传召多人问话，包括慕尤丁等前国盟政府高官，以及慕尤丁的女婿阿德兰。