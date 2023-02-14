施政御词称难忘三年四首相更替 马国元首：盼政治稳定安华成我任内最后首相

马来西亚国家元首在国会发表施政御词说，他自2019年登基后经历了四名首相，盼今后政治恢复稳定，安华得以成为他任内的最后一名首相。他也认为，2020年马哈迪辞职是马国一系列政治危机的开端。

马国第15届国会星期一（2月13日）召开第二期第一次会议，这也是安华领导的团结政府上台后的首次国会下议院正式会议。

国会开幕仪式上，国家元首苏丹阿都拉发表施政御词说，他出任元首以来经历了不少难忘的事件，包括在三年内见证了四名首相的更替。他还打趣说：“历史将会记载，我是唯一受到祝福的元首，因为任内能与四名首相和四个内阁一起治理国家。”

过去几年，马国政局动荡，政权一再易手。2020年“喜来登事件”发生后，时任首相马哈迪宣布辞职，由土著团结党主席慕尤丁与国阵合作执政。2021年8月，国阵撤回了对慕尤丁的支持，并推举巫统副主席依斯迈沙比里接任首相。去年11月的第15届全国大选后，希望联盟主席安华成为新首相。

苏丹阿都拉指马哈迪辞职将他卷入政治动荡之中

苏丹阿都拉指出，马哈迪辞职将他卷入政治动荡之中。那之后，他好几次被迫承担委任新首相的责任，包括在去年大选后解决悬峙国会的局面。

他表明无意干涉政治事务，并指如果促使马哈迪辞职的事件没有发生，就可避免大选前的一系列政治危机。他补充说：“如果国会议员和政治领袖能放下分歧，困扰国家四年的政治动荡是可避免的。”

苏丹阿都拉五年的元首任期将在明年1月30日结束。他说，希望任期结束前，马国不会再出现政治危机，以致须要换首相。他也重申团结政府符合他希望组建一个稳定政府的意愿，并呼吁各方以开放的心态，接受全国大选的结果。

支持大规模打贪 促政府解决公款疏漏问题

另一方面，苏丹阿都拉也敦促政府解决公款出现疏漏的问题，并支持政府采取行动确保公共采购、执法等工作不涉及贪污行为，并大规模打击贪腐。

在经济方面，苏丹阿都拉指马国接下来将面对各种挑战，包括疫情后的经济不明朗、地缘政治对供应链的影响，以及通货膨胀压力。对此，他认为政府须专注推动改革议程，以加强马国的竞争力。

本次国会将从2月13日召开至3月30日，为期29天。安华将在2月24日以财政部长身份提呈2023年度财政预算案。