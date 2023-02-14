全国大选将至 洪森吊销柬媒“民主之声”执照引发民愤

（金边法新电）柬埔寨独立新闻媒体“民主之声”在全国大选来临之际被关闭，引发民众抗议和人权组织的谴责。

“民主之声”（Voice of Democracy，简称VOD）是柬埔寨少数仅存的自由媒体之一。柬首相洪森星期天（2月12日）晚间宣布，VOD被吊销营业执照，必须在星期一（13日）上午10时前停止所有广播。柬政府指责VOD就该国对土耳其的地震救灾援助发布“诽谤性”报道。

VOD记者雷合纳在广播终止时潸然泪下，她说：“关闭VOD就如同扼杀人民的声音。”

VOD办事处外星期一聚集了一些示威者，声援VOD。一名示威者说：“只有VOD报道事实……政府不可将它关闭。其他媒体会因此害怕，这是个威胁。”

人权观察组织指责柬政府“试图进一步打压媒体自由”，这显示“7月23日的大选不会是自由公平的”。

国际特赦组织则指，这是“在柬大选前对其他批判声音的明确警告”。

美国驻柬埔寨使馆对VOD被关闭“深感不安”，并呼吁当局三思；德国和法国使馆也对此事表示关切。

2003年开台的VOD以高棉语和英语广播和发布网络新闻，向来对洪森及其政府持批判态度。

洪森已掌权38年，2018年上届大选前，洪森政府也曾加紧打压言论自由，多家独立媒体执照遭吊销，被迫关闭。