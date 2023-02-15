安华：不会重启消费税 马国拟削减富裕群体水电费补贴

马国不会重新实施消费税，而是考虑削减富裕群体目前享有的每年数十亿令吉水电费等补贴。政府将只提高全国收入最高的两成富裕群体、跨国公司和大公司的电费，但涉及粮食安全的公司除外。

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相及财政部长安华指出，马国国债已达1.5万亿令吉（约4580亿新元），但政府不会重新实施消费税或向民众征收其他税务以减少国债。他透露，政府考虑削减富裕群体目前享有的每年数十亿令吉水电费等补贴，以减少政府支出。

安华星期二（2月14日）在国会答询时说：“正如我在上次国会解释的，前任政府决定全面提高电费，但我们决定不这么做。政府将只提高全国收入最高的两成富裕群体、跨国公司和大公司的电费，但涉及粮食安全的公司除外。”

国债4580亿占GDP82％

安华也说，马国超过1.5万亿令吉的国债，约占国内生产总值（GDP）的82％。这包括政府债务1.0796万亿令吉、一马公司（1MDB）债务182亿令吉，以及其他债务4142亿令吉。他指出，政府在2022年为这些债务支付了410亿令吉利息，2023年的利息则为460亿令吉。

反对党土著团结党布城区国会议员拉兹吉丁星期二在国会指马国目前债台高筑的祸首乃国民阵线政府。

被质疑兼任财长是否妥当安华：滥权贪污才是问题

他也质疑安华沿用国阵执政时期首相兼任财长的做法是否妥当。拉兹吉丁也是国民联盟政府时期的前教育部高级部长。

安华回应拉兹吉丁时说，首相兼任财长不是问题，滥权贪污才是问题。安华说：“国阵执政时期确实出现一马公司贪污案。但国盟执政时期（贪污造成国家的）损失也很大。”

他也意有所指说，拉兹吉丁应该有耐心，因为反贪污委员会相信近期将为人民带来好消息。

安华领导的联合政府去年底上台后，陆续有消息指反贪会开始调查多起国盟执政时期的案件。这包括前首相慕尤丁的女婿阿德兰是否涉及移民局价值11亿6000万令吉的国家综合移民系统。

反贪会传召84岁前部长

《马来西亚前锋报》星期二引述消息人士指出，反贪会星期一（2月13日）上午传召一名84岁前部长，是因为反贪会发现此人及其家人拥有不寻常的财富，因此反贪会主要调查与这些人有关的12家离岸公司资金流向。报道也指反贪会星期二可能传召一名前首相的儿子录供。