日本计划通过推动在海洋和经济等领域的合作项目带头支持《亚细安印太展望》,创造印太地区的和平、稳定和繁荣。

日本外交部长林芳正星期一(2月13日)在纪念日本与亚细安友好合作50周年的研讨会上致辞时说,日本倡议的“自由与开放印太战略”(Free and Open Indo-Pacific)与亚细安的《亚细安印太展望》(ASEAN Outlook on the Indo-Pacific)维护的是一样的原则,即保持开放、透明、包容和尊重国际法。