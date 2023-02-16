缓解“洋葱荒”“糖荒” 菲拟进口洋葱与更多精制糖

（马尼拉综合电）国内产量下降，导致菲律宾的“糖荒”和“洋葱危机”愈演愈烈，价格暴涨。为了缓解国内供应紧张问题，菲政府早前已同意进口洋葱，并决定在当前作物年额外进口44万吨精制糖。

受台风和恶劣天气影响，菲律宾去年的原糖产量受创。间接影响精制糖的生产，造成整体糖供应短缺。

菲律宾食糖监管局星期三（2月15日）发布通告，第一批多达10万吨的额外进口精制糖将会很快到货，第二批10万吨的进口精制糖则会在4月1日前到货。

虽然菲律宾总统小马可斯早前已批准在2022至2023作物年进口15万吨精制糖和原糖，但仍无助于缓解“糖荒”。

政府数据显示，目前白糖售价为每公斤87比索至110比索（约2.11新元至2.65新元），而一年前白糖的零售价仅为65比索。

洋葱价格涨整10倍

除了“糖荒”，菲律宾还深陷“洋葱危机”。洋葱价格去年12月涨至每公斤700比索，比去年4月份的每公斤70比索贵了整整10倍，甚至比劳工每日基薪以及鸡和猪肉售价还高。许多饱受14年来最严重通胀所苦的菲律宾家庭唯有暂时不吃洋葱。

菲律宾政府早前已批准进口2万1000吨洋葱。然而，这些绝大部分从印度和中国进口的洋葱须先得到卫生和植物检疫许可证，这严重拖慢进口速度。

也是农业部长的小马可斯承认，造成“洋葱危机”的部分原因在于计划不周，因此已采取行动加快进口。

虽然目前洋葱价格已从12月的高位回落，但首都马尼拉湿巴刹的价格仍是一年前的两倍左右。

如今社群媒体上充斥着各种有关洋葱的梗图，这种朴实蔬菜在菲律宾俨然已成为富裕的象徵。不久前甚至有一名新娘以洋葱作为新娘捧花。

反对党纷纷批评小马可斯没有及早采取行动来控制不断上涨的农作物价格，称他应该放弃农业部长的职位，任命一位能够全身心投入工作的部长。