若令吉币值强稳 经济增长保持4％至5％ 拉菲兹：马国有望2026年成高收入国

马国经济部长拉菲兹认为，经济若能保持4％到5％的增长，马国最早可在2026年跻身高收入国。若令吉兑美元比现有的4.3水平更强稳，也可能加速成为高收入国。

（吉隆坡综合讯）马来西亚经济部长拉菲兹指出，如果经济增长保持在4％至5％左右，而令吉币值更强稳，马国有机会在2026年成为高收入国。

拉菲兹星期三（2月15日）在记者会上说：“从今年起至2025年，若能取得4％到5％的经济增长，并且增长势头良好，我们最早可在2026年跻身高收入国。如果我们可以在两三年内超越5％，那就更好，朝向高收入国的愿景将提早实现。”

不过他说，这还得考量其他因素，例如外币兑换率，因为高收入国的标准是以美元计算，也就是人均国民总收入须有1万5200美元（约2万零290新元）。

这意味着，如果令吉兑美元比现有的4.3水平更强稳，也可能加速马国成为高收入国的步伐。

根据马国国家银行2月10日发布的最新经济增长报告，马国的国内生产总值（GDP）2022年第四季按年增长7％，推动全年经济增长率达到8.7％，刷新22年来的最高纪录。前年的全年经济增长率是3.1％。

针对去年亮眼的经济表现，拉菲兹指出，这反映了国家经济的韧性。

不过，优异的年度增长须与2022年第一季至第四季的增长一同检视，才能全面了解国家的经济表现。拉菲兹说：“全球经济环境预计将放缓，以较慢的速度增长，估计2023年为2.9％，2022年则是3.4％。这也会影响马来西亚的经济表现……政府意识到必须为更严峻的经济环境做好准备。”

拉菲兹提到，政府接下来的经济计划将重点关注两个主要议题，即生活费高涨，以及民众的收入是否和物价上涨成正比。“经济部已把这两个事项作为完善国家经济政策和人民经济计划的重点，并统筹实施。关系到人民薪资的政策，会提交给由首相安华主持的国家经济行动理事会，以协调国家政策，实现所有员工群体的全面薪资增长目标。”

推介“人民收入倡议”计划以追上物价涨幅

国家经济行动理事会的首场会议定于今年3月召开。经济部也将在本月26日推介“人民收入倡议”计划，旨在增加人民的收入，以追上物价的涨幅，而计划的首个目标是赤贫群体和全国收入最低的四成民众。

马国政府过去一直努力要成为高收入国，前首相马哈迪在1980年代第一次担任首相时，曾提出2020年宏愿，就是要让马国在2020年成为高收入先进国，但至今仍未实现。之后的多名首相，包括纳吉、依斯迈沙比里等推出的经济计划，也都是旨在让马国迈向高收入国。