纳吉中坚支持者要重返政坛 前主席莎丽扎竞选巫统妇女组主席

现年69岁的莎丽扎证实，她已提交提名表格，以便在3月举行的巫统党选中竞选妇女组主席职。这意味着她将和寻求蝉联的原任主席诺莱妮一较高下。

（吉隆坡综合讯）巫统妇女组前主席、前首相纳吉支持者莎丽扎宣布复出，再次竞选妇女组主席职。

现年69岁的莎丽扎星期五（2月17日）证实，她已提交提名表格，以便在3月举行的巫统党选中竞选妇女组主席职。这意味着她将和寻求蝉联的原任主席诺莱妮一较高下。

莎丽扎2011年卷入马来西亚国家养牛中心弊案，2012年辞官，并在2018年退出政坛。

巫统上个月底定下党选日期后，党内就开始传出莎丽扎有意重返政坛的消息。《星报》报道，莎丽扎星期五受询时说：“是的，我会参选。今天上午11时30分，我的代表已将提名表格交给巫统党选秘书处，对方已经接纳我的提名。”

巫统将在3月18日举行中央改选，各区部、中央妇女组和青年团则在3月11日改选。

莎丽扎曾当选三届吉隆坡班底谷区国会议员，在2008年大选被初试声啼的“烈火莫熄公主”努鲁依莎击败。莎丽扎原是前首相阿都拉阵营的人，2009年纳吉出任首相及巫统主席后，把莎丽扎收归麾下，委任她为上议员，出任妇女、家庭及社会发展部长。莎丽扎也在同年的巫统党选中击败“铁娘子”拉菲达，成为巫统妇女组主席。

莎丽扎后来成为纳吉的中坚支持者。她因卷入国家养牛中心弊案，被迫辞去部长职，但保留党职，并在2015年纳吉被指涉及一个马来西亚发展有限公司（1MDB）丑闻时，多次公开力挺纳吉。

不过，纳吉领导的国阵和巫统仍在2018年大选，因一马丑闻而败选。同年巫统党选，莎丽扎宣布不寻求蝉联妇女组主席职及退出政坛。

国家养牛中心弊案涉及2亿5000万令吉（约7560万新元），是纳吉执政期间引人瞩目的大规模弊案之一。此案由人民公正党的“爆料天王”、现任经济部长拉菲兹在2012年3月揭发，指莎丽扎的丈夫、国家养牛公司主席莫哈末沙烈滥用国家养牛中心的贷款购买豪华公寓，甚至在新加坡开超级市场。

莫哈末沙烈被控两项失信及两项违反公司法令罪，莎丽扎则坚称自己对案件毫不知情。案件经过三年审讯后，总检察署决定撤销控状，莫哈末沙烈当庭获释。

扎夫鲁受委巫统最高理事

扎夫鲁受到主席阿末扎希重用，被委任为巫统最高理事。（档案照片）

另一方面，巫统主席阿末扎希星期四委任国际贸易及工业部长扎夫鲁出任巫统最高理事，扎夫鲁在当晚召开的最高理事会会议中宣誓就职。

扎夫鲁也是雪兰莪州国阵财政。本月初，他表明有意在来临巫统党选中竞逐最高理事职，以继续为党贡献。

扎夫鲁在两名前首相慕尤丁和依斯迈沙比里掌政期间，以上议员的身份出任财政部长。在去年11月举行的全国大选中，他代表巫统上阵瓜拉雪兰莪国会选区，但败给国家诚信党的前卫生部长祖基菲里。尽管如此，他依然受到重用，获得首相安华委任为贸工部长。