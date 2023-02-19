小马可斯重申 菲不会放弃任何一寸领土

（菲律宾讯）菲律宾总统小马可斯重申，菲律宾不会放弃任何一寸领土，并会继续就南中国海的局势和亚细安成员国及其他亚洲国家保持沟通。

小马可斯星期六（2月18日）在吕宋岛碧瑶（Baguio）市出席一所军校的校友活动时说，他不认为有必要因中国海警船以军用级激光照射菲船只而援引《美菲共同防御条约》寻求美国保护，而且事件也没有严重到足以启动这项保护条约。

据《菲律宾星报》报道，小马可斯说：“如果我们启动条约，只会使该地区的紧张局势升级，我认为那将适得其反。”

菲律宾和美国1951年签订《美菲共同防御条约》。按照条约，一旦菲律宾受到武装袭击，美国将出手协助菲律宾抵御外敌。中国海警船被指于2月6日在南中国海南沙群岛仁爱礁附近，以军用级激光照射菲律宾海警船。菲律宾已就此向中国提出外交抗议，小马可斯也召见了中国驻菲律宾大使，表达严重关切。

北京坚持，菲海警船未经许可驶入中国海域，并澄清指中国海警船当时是用手持激光测速仪，测量菲船只的距离和航速。不过菲律宾驳斥中国的说法，指菲海警船当时正在菲专属经济区内，而激光导致菲海警船员短暂失明10秒至15秒。

小马可斯周六保持一贯立场，誓言无论如何将维护菲律宾领土完整。他说：“我们看到地缘政治的紧张局势正在加剧，这不符合我们对和平的观念，而且对我们国家、本区域和全世界的安全与稳定构成了威胁……我们不会让国家失去一寸领土。我们将继续依照我们的宪法和国际法，维护我们的领土完整和主权。”

小马可斯说，菲律宾也会就这次的激光照射事件，与亚细安及亚洲伙伴国保持沟通。他认为这比起援引《美菲共同防御条约》，是较为妥善的应对方法。