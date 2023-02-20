马国反贪会：慕尤丁是以嫌疑人身份被传召

（吉隆坡综合讯）来自马来西亚反贪污委员会的消息指出，前首相及土著团结党主席慕尤丁是以嫌疑人的身份，在以援助土著承包商为旨的选择性招标计划“Jana Wibawa”弊案中被传召问话，而不是以证人的身份协助调查。

马国英文报《新海峡时报》星期天（2月19日）引述反贪会消息报道，慕尤丁作为此案的嫌疑人，不应发表揣测性言论，干扰反贪会调查。

前财长现任贸工部长 扎夫鲁近期将被传召录供

消息人士还说，反贪会也在调查其他几个人，包括前财政部长、现任国际贸易及工业部长扎夫鲁。预计当局近期会传召扎夫鲁录口供。

对此，扎夫鲁回应称，他没有什么好隐瞒的，反贪会可随时传召他。扎夫鲁是慕尤丁掌政时期的财长，他在社交媒体发文说：“一些媒体问我关于Jana Wibawa的事。我没有什么好隐瞒的，如果要我作证，我随时都可以。”。

作为国民联盟主席的慕尤丁星期六证实，他已到反贪会录口供，但强调自己是证人，而不是以嫌疑人身份到反贪会，协助调查国盟执政期间、以援助土著承包商为旨的选择性招标计划Jana Wibawa弊案。

慕尤丁还说，这个计划由时任财长扎夫鲁负责，与首相办公室无关。他强调，自己从未参与任何与此计划有关的审批，一切决定包括哪些土著承包商符合获得政府援助的资格，都是由财长决定。

他指出，这个计划是扎夫鲁建议的，他当时同意这个计划，是因为在冠病疫情期间，土著承包商大受影响，若政府不提供援助，大部分土著承包商可能会破产。

慕尤丁强调自己没有贪污滥权，他扬言要采取法律行动，对付影射他贪污的人。

去年首相安华领导的团结政府上台后，多次指控慕尤丁及土团党涉嫌滥权，包括指他们在冠病疫情期间滥用超过6000亿令吉（约1810亿新元）政府资金。安华还指慕尤丁政府违反规定，分配了“数百亿令吉”合约，其中一些涉及特定家族企业。

反贪会今年初开始调查多起与土团党及慕尤丁有关的案件，包括土团党涉嫌挪用疫情期间政府推出的经济振兴配套资金、非法向发展商收取3亿令吉政治献金、慕尤丁的女婿阿德兰被指涉及移民局总额超过11亿令吉的国家综合移民系统合约，以及耗资57亿令吉的Jana Wibawa计划。慕尤丁否认所有指控，并炮轰安华政府打压异己。