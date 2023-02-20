以民粹主义和大选战绩为号召 达信幼女佩通坦密集展开竞选活动

泰国前首相达信的小女儿佩通坦，在泰国东北部竞选活动中接受访问时说：“我们在第一年设法解决了一切问题，几年后被政变赶下台，有些事情没能实现。因此，在每个竞选舞台上都要告诉选民，我们的政策可以改变他们的生活。唯有政治稳定，生活才能改善。”

（安纳乍伦路透电）泰国前首相达信的小女儿佩通坦在竞选活动中，以达信家族的民粹主义政策和在过去大选的压倒性胜利为卖点，希望能激发选民的支持，把自己送上首相宝座。

36岁的佩通坦近日密集在泰国东北部展开竞选活动。她接受路透社访问时说：“我们在第一年设法解决了一切问题，但几年后我们被政变赶下台，所以有些事情我们没能实现。因此，我们在每个竞选舞台上都要告诉选民，我们的政策可以如何改变他们的生活。唯有政治稳定，生活才能改善。”

达信领导的泰爱泰党赢得2001年大选上台执政，2006年遭军方政变赶下台。他的妹妹英叻领导的为泰党在2011年赢得大选，但英叻当首相三年后同样在政变中下台。达信和英叻自此一直流亡海外，但多年来栽培佩通坦为接班人。

佩通坦采用同样的竞选策略，向选民承诺推行最低工资制、提供公用事业补贴、建造高速铁路系统和应对洪水及干旱的基础设施等利民政策。

为泰党的口号是“大处着眼，小处着手”（Think Big, Act Smart），主要针对首相巴育2014年夺取政权后推行的渐进式改革。

佩通坦说：“我们要能从大处着眼，必须解决持续发酵的长期问题，这些问题必须得到彻底处理。”

民调：佩通坦是选民第一首相人选

泰国大选目前暂定5月7日举行。虽然为泰党尚未正式宣布三名首相候选人名单，但近期的多项民意调查结果均显示，佩通坦是选民心目中的第一首相人选，为泰党则被看好会成为最大赢家。

不过，为泰党能否顺利单独组织政府是一个很大的未知数，更别说从亲军方势力中抢走首相宝座，因为泰国2017年颁布的宪法规定，上议院有权与下议院一起投选首相，而上议院250名议员全由军方委任。

佩通坦说，她与目前主要住在迪拜的父亲达信保持密切联系，并定期咨询他。她说，达信最担心的是她在怀孕近七个月时参加竞选。

她说：“但我很好。这是我第二次怀孕，我很清楚自己的情况，我不会给自己太大压力。”

达信家族多年来深获泰北农民支持，但也被政治保守派怨恨和反对，来临的大选又会是精英和农民阶级之间的仇恨交战。佩通坦担心，这样的权力斗争甚至政变只会使泰国倒退。

“这会让全世界以不同的眼光看待我们国家，不会想要与我们展开贸易活动，我们会失去很多机会。我们国家已停滞不前多时，所以不应该再发生政变。我们国家必须进步，人民应该过上更好的生活。”