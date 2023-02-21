每逢旱季空气污染 泰环保人士吁立法解决空污问题

环保组织“泰国生态警报与修复组织”负责人蓬中认为，下一届政府应当将空气污染问题作为优先政策，并接纳由环保组织推动的“干净空气法案”和“污染物释放和转移登记法案”。

（曼谷综合讯）泰国每逢旱季面临的空气污染问题一直未能解决，当地环保人士呼吁政府立法和制定政策改善空气素质，因为由PM2.5引起的空气污染不仅是环境问题，也跟公共卫生和经济发展息息相关。

环保组织“泰国生态警报与修复组织”负责人蓬中说：“人们有权生活在清洁的环境中，因为这是宪法所保障的。如果政府没有将清洁空气政策作为优先事项，那将是一个绝望的局面。”

她认为，下一届政府应当将空气污染问题作为优先政策，并呼吁国会接纳由环保组织推动的“干净空气法案”和“污染物释放和转移登记法案”。

泰缺乏排放污染物数据库可强制商家提呈污排资料

蓬中指出，泰国缺乏向空气、水和土壤排放污染物的数据库，这意味着当局无法确切知道空气污染的主要来源。她说：“污染物释放和转移登记法案将通过强制工业运营商报告污染物排放来弥补漏洞。”

此外，泰国还需要软贷款之类的政策帮助企业家获得更清洁的技术，以减少温室气体排放。

蓬中说：“清洁空气的问题并不存在于政客们心中。如果不采取专门的行动，我们无望看到更好的空气质量。政客们根本没意识到，问题真的很严重。”

《曼谷邮报》报道，根据泰国污染管制部门，空气污染问题主要由农业、交通和工业活动的排放积累所导致。

根据泰国卫生部数据，因空气污染致呼吸道疾病的患者人数正在增加。今年1月到医院求医的呼吸道症状病人有37万6000人，比12月16万3000人多逾一倍。

泰国每年1月至4月旱季期间空气污染问题严重，全国多个地区的悬浮颗粒PM2.5浓度超标，尤其是首都曼谷和北部的17个府，每年都位列世界空气污染最严重的地区之一。

泰国《民族报》报道，截至星期天（2月19日）上午，根据35个空气质量监测站的数据，曼谷大部分地区笼罩在不安全空气阴霾中，大部分地区的PM2.5读数介于每立方米38至70微克之间。

据世界卫生组织2021年发布的最新指南，空气中PM2.5的24小时平均浓度不应超过每立方米15微克，全年平均浓度不超过每立方米5微克，泰国安全水平定为24小时平均浓度不超过50微克。

PM2.5是空气中直径为2.5微米（1毫米等于1000微米）或更小的颗粒物，它们是“可吸入颗粒物”，可达肺部细支气管，严重影响患慢性肺病和心脏病的人。