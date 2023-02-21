SRC国际公司案司法检讨申请续审 纳吉律师：法院拒延审是错误决定

（布城综合讯）马来西亚前首相纳吉的代表律师称，联邦法院去年是因全国大选逼近，才匆忙对纳吉做出裁决。他也指法院拒绝展延审讯，并且不批准纳吉的律师退出审讯是错误的决定。

纳吉的SRC国际公司案司法检讨申请星期一（2月20日）续审。当天早上，纳吉从加影监狱被押送到法院听审，他的夫人罗斯玛及副首相阿末扎希也有出庭旁听。

纳吉的代表律师沙菲宜陈词指出，在去年7月上诉案审讯期间，以首席大法官麦润为首的联邦法院五司驳回纳吉代表律师郑宝德提出展延审讯的申请，之后也不准许律师退出审讯。他认为，除了一些特殊情况，否则法庭无权阻止律师退出审讯。

沙菲宜说，联邦法院的这项决定导致纳吉的律师团无法及时提交陈词。“本案只有控方从他们的角度来诠释案件，这不是一个公平的审讯，因为法庭必须听取上诉人的看法。”

未听上诉人陈词就下判 等同于纳吉未获审讯

他认为，联邦法院未听取上诉人的陈词就维持罪成的判决，这等同于纳吉根本未获得审讯。他还说，这是马国司法史上首次不允许展延审讯的案例。

此外，沙菲宜也指联邦法院去年8月仓促对纳吉的SRC案做出裁决，与11月19日举行的第15届全国大选有关。“我的当事人认为，因为大选近了，所以他才被抛弃，因而未能获得正义。”

主控官西谭巴兰提出反对，指沙菲宜的口头陈词偏离了书面陈词的内容，并要求沙菲宜不要引起揣测和炒作。但沙菲宜说，辩方并非指控联邦法院“进行了不诚实的程序”，但不能怪罪纳吉有这样的看法。

纳吉在本案被控七项失信、洗黑钱和滥权罪名，涉案金额达4200万令吉（约1270万新元）。联邦法院去年8月23日驳回纳吉的终极上诉，维持高庭的裁决，判他入狱12年及罚款2亿1000万令吉。

如今，纳吉通过司法检讨的申请，寻求推翻联邦法院的裁决，这也是他通过法院翻案的最后机会。沙菲宜星期二将继续口头陈词，之后由西谭巴兰进行控方陈词。

纳吉还有另四起案件在高庭审理或等待审理，涉案金额近90亿令吉。