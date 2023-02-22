学者： 巴育支持率要赶上佩通坦并不容易

泰国超级民意调查机构公布的民调结果显示，佩通坦的支持率为28.5％，巴育为25.7％，两人差距不到三个百分点。但受访学者认为，巴育要迎头赶上并不容易。

（曼谷路透电）尽管民调显示泰国首相巴育的民意支持度与为泰党首相人选大热门、前首相达信女儿佩通坦的距离已缩小，但受访学者认为，巴育要迎头赶上并不容易。

泰国超级民意调查机构（Super Poll）星期一（2月20日）公布的民调结果显示，佩通坦的支持率为28.5％，巴育为25.7％，两人差距不到3个百分点。在曼谷，巴育的支持率甚至达三成，超越佩通坦成为最热门的下一任首相人选。在曼谷以外的其他地方，佩通坦的支持率则为29.9％，巴育24.3％。

这项民调在2月17日至18日进行，访问了1571人。

学者：佩通坦支持率34％ NIDA民调可信度更高

不过新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院客座研究员兼泰国研究项目代理项目主任丁萨（Termsak Chalermpalanupap）接受《联合早报》访问时说，超级民意调查机构的民调结果不甚可靠。有着较良好纪录的泰国国立发展管理学院（NIDA）的民调可信度更高。

根据NIDA去年12月17日至22日对全国2000人进行的民调，佩通坦的整体支持率为34％，巴育只有14％。

在泰南，巴育的选情相对较好。NIDA本月初在泰南的民调显示，巴育的支持率领先佩通坦。

泰国兰实大学政治学助理教授万威七（Wanwichit Boonprong）受访时说，NIDA民调较能反映泰国社会大多数民众的真实感受。

他认为，即使在曼谷等大城市，巴育的支持率也不会高，因为城市的年轻世代较支持前进党及其党魁披塔（Pita Limcharoenrat）。“在许多主要城市，佩通坦的支持率通常领先，其次是披塔，所以巴育的支持率不可能比四年前好。”

万威七分析，巴育任相近九年，人们已对他感到厌倦，想换个领导人解决经济问题。“人们都知道，若不是非民选的250个参议员，巴育不可能在位至今。”

尽管如此，丁萨强调在现阶段对选情做出猜测为时过早。

他说，佩通坦会否真的成为为泰党首相人选依然存疑。“有新的传言说，她很快就会退出，去生育第二个孩子，而接替她的会是她母亲宝乍蔓。”

宝乍蔓是达信前妻，两人在2008年离婚。

巴育来届大选真正对手 非佩通坦而是巴维

丁萨则认为，巴育在来届大选的真正对手不是佩通坦，而是副首相巴维，因为为泰党可能会拉拢巴维，以便赢得足够的参议员票，让巴维成为下一任首相，为泰党也可由此加入执政联盟。

他说：“巴育加入的泰国人团结建国党是新政党，未经选举考验。在来届大选，它很可能赢得很少的众议院席位，肯定会比为泰党和巴维领导的公民力量党少。巴育当选的机会因此渺茫，巴维机会较高，因为他可以与为泰党和流亡的达信合作。”

为泰党至今未公布三名首相候选人名单，佩通坦会否成为人选之一仍是未知数。

巴育星期二（2月21日）告诉记者，他在当天内阁会议上表明将在3月解散众议院，但没有透露日期。记者追问是否在3月初，他回应说“差不多”；记者进一步追问投票日会否落在5月7日，巴育说“当然，为何不呢”。

泰国国会本届众议院的四年任期将于3月23日结束，而由于宪法规定选举须于国会解散45天内举行，所以选举委员会早前已暂定于5月7日选举。