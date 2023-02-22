涉选择性招标计划弊案 土团党两名领袖保外候审

（吉隆坡综合讯）马来西亚土著团结党的两名领袖因涉及选择性招标计划“Jana Wibawa”弊案被控上法庭。党主席慕尤丁称土团党遭“选择性起诉”，他认为提控事件明显经过策划，目的是要削弱土团党。

土团党宣传主任兼打昔牛汝莪国会议员旺赛夫星期二（2月21日）在吉隆坡地庭面对两项贪污控状，指他去年4月索取贿赂，为Nepturis公司取得中枢大道至东海岸大道路段的政府计划预审资格。

旺赛夫也被指在去年7月8日至9月30日间，收取Nepturis的696万2694令吉（约210.2万新元），协助该公司拿下上述项目。

旺赛夫不认罪，目前以40万令吉及一名担保人保外候审。法庭下令他每两个月须到反贪会总部报到。

同一天，土团党泗岩沫区部副主席阿当拉兰也被控于2021年索取及接受50万令吉的贿金。阿当拉兰也是一名商人，他获准以12万令吉及两名担保人保外候审。

旺赛夫和阿当拉兰都是被控贪污罪，一旦罪名成立，将面对不超过20年的监禁，以及1万令吉或至少贿金数额五倍的罚款，取其高者。

慕尤丁及多名土团党领袖星期二到法庭声援旺赛夫。慕尤丁之后召开记者会说，每个政党都需来自企业和支持者的资金以维持运作，希望联盟和国民阵线也不例外。

慕尤丁说：“我们已预测到这样的情况，希盟和国阵政府看到国民联盟获得越来越多的支持后，就要来削弱土团党。”慕尤丁引述副首相阿末扎希此前预言马国将出现新的“法庭帮”，认为事件是经策划的。

旺赛夫完成交保程序后告诉媒体，团结政府无法解决眼前的民生问题，才通过提控政敌来转移视线。

首相安华领导的团结政府上台后，曾多次指控慕尤丁及土团党涉嫌滥权，包括指国盟政府违规颁发了数百亿令吉的合约，其中一些涉及特定的家族企业。

Jana Wibawa是国盟执政期间，旨在援助土著承包商而推出的措施。财政部已指示暂停这项耗资57亿令吉的计划，以审查采购程序是否符合财政部规定。反贪会也证实，慕尤丁日前以嫌疑人的身份被传召问话。

根据反贪会发出的媒体采访通知，反贪会星期三（22日）将再提控两名涉及选择性招标计划的商人，他们分别将在沙亚南及新山地庭面控。