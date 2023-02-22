安华为阿末扎希辩护 称官司缠身者未必须要辞职

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相安华捍卫委任巫统主席阿末扎希为副首相的决定，他认为有官司缠身者未必须要辞职，并指阿末扎希上任至今遵循了团结政府的施政原则。

安华星期二（2月21日）在国会重申，马国将坚持法治原则，他本身也不会干预任何法庭案件。

被问及委任官司缠身的阿末扎希出任副首相是否有违“昌明马来西亚”的施政理念，或干扰现有法律程序时，安华以土著团结党宣传主任旺赛夫星期二被控为例反驳：“今天有一名国会议员被控，他难道就须辞去所有党职？显然不是。”

安华说，他早前已向总检察长及联邦法院首席大法官强调，马国一定要坚守法治。如果发现证据确凿的贪污案，他也绝不会妥协，无论犯案者是否来自他领导的人民公正党。

安华也指阿末扎希出任副首相兼乡村及区域发展部长以来，执行公务时遵循了国家政策及法律程序。例如，乡村及区域发展部属下的一家官联公司日前要求无须招标就颁发工程，但阿末扎希致函对方，告知他们要遵守首相和内阁的指示招标。

安华：“潘朵拉文件”涉案者 无论来自何派系都将严惩

至于“潘朵拉文件”（Pandora Papers）的调查进展，安华指执法机构已传召涉案人士问话，并已向政府提交报告。他强调，不管涉案者来自哪个派系，政府都会采取严厉的行动。

国际调查记者同盟2021年10月公布了所谓的“潘多拉文件”。这份机密文件涵盖全球200多个国家和地区的资料，揭露权贵和富豪如何利用离岸账户藏匿财富。马国多名政治人物和企业家也被点名，包括阿末扎希、现任国际贸易及工业部长扎夫鲁，以及涉及一马公司丑闻的逃亡富商刘特佐。

安华说，为了进一步监管“潘朵拉文件”揭露的问题，财政部已规定招标程序必须更透明，同时绝不允许公司借协助土著企业为借口，从中刮取资金。

他指出，目前已针对“潘朵拉文件”采取行动的国家不多，但马国毅然采取行动，坚决遏止转移及匿藏资金的文化。