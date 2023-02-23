中国亚细安加快磋商 《南中国海行为准则》 旨在协助调解航道中领土海洋争端

中国与亚细安于2002年同意共同努力，朝制定《南中国海行为准则》目标前进，但进度缓慢，15年后才着手设定磋商框架。路透社报道称，一些专家指责中国故意拖慢进程，中国则表示致力于推动行为准则磋商进程。

（雅加达路透电）中国与亚细安今年将针对制定《南中国海行为准则》加快磋商。

新一轮磋商下月开始之前，亚细安轮值主席国印度尼西亚外交部长蕾特诺星期三（2月22日）在雅加达会见了到访的中国外长秦刚。

蕾特诺说：“印尼与亚细安希望制定一套有效、实质、可实施的行为准则。”

秦刚则说，中国将与亚细安联合维护南中国海的和平与稳定，并加速推动《南中国海行为准则》（Code of Conduct，简称COC）的磋商。

《南中国海行为准则》是一份有法律约束力、规范各国在有主权争议的南中国海行为的文件，旨在制定一个协助调解航道中的领土和海洋争端的框架。

中国与亚细安于2002年同意共同努力，朝制定《南中国海行为准则》这个目标前进，但进度缓慢，15年后才着手设定磋商框架。

路透社的报道说，一些专家指责中国故意拖慢这个进程，包括使用灰色地带战术和战略模糊性对南中国海进行主权申索。中国则表示致力于推动行为准则的磋商进程。

中国与亚细安2002年达成《南中国海各方行为宣言》，要求各方维护这片海域的航行和飞行自由，同时不可占据无人居住的岛礁和沙洲。《南中国海行为准则》将是对此宣言的进一步推进。

菲与美澳增加互动 抗衡中国在此海域扩张

在新一轮磋商即将开启之际，南中国海主权申索方之一菲律宾近期与美国和澳洲增加互动，探讨在南中国海展开联合巡逻，以抗衡中国在这个主权争议海域的扩张。

秦刚星期三表示，东南亚国家“不应被迫选边站队”。他说：“新冷战、大国竞争不应在亚太地区出现。我们相信包括印尼在内的亚细安国家将从地区和平稳定发展的根本利益出发，独立自主作出判断和选择。中方支持亚细安战略自主、团结自强，维护亚细安中心地位和包容性区域架构，反对集团政治和阵营对抗。”

蕾特诺则说，印尼坚定致力于地区和平稳定繁荣，主张亚细安不能成为任何外部势力的代理人，不能陷入大国博弈的漩涡。

两位外长也讨论了缅甸问题。蕾特诺表示，印尼感谢中国支持亚细安为协助缅甸走出政治危机而提出的五点共识。

亚细安2021年4月与缅甸军政府达成的五点共识，包括停止暴力镇压、与缅甸各方进行建设性对话、委任一名亚细安特使促成各方对话、接受人道救援、允许亚细安特使访问缅甸。然而，至今这项和平计划没有任何进展，外交努力停滞不前。

蕾特诺说：“作为今年的亚细安轮值主席国，印尼将与缅甸的所有利益相关者接触，目标是为缅甸开启包容性全国对话创造可能。”