消息称今呈预算案数额历来最高 马新财案将金援收入最低四成民众

马国首相安华披露，2023年度财政预算案将为全国收入最低的四成民众（B40）直接提供现金援助，以助弱势者应付不断上涨的生活成本。马国政府将每月家庭收入低于2208令吉者列为B40，他们约有870万人。

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相安华星期五（2月24日）提呈的2023年度财政预算案，料为弱势群体提供更多援助，而有消息指，这份预算案的数额将超过前政府去年提呈的3723亿令吉财案。

这是安华去年11月上台后的首份财案，将直接影响安华领导的联合政府在六州选举的选情。六州选举预料于7月举行，它被视为选民对安华政府的一次公投。

前首相依斯迈沙比里领导的政府2022年10月7日提呈了总额3723亿令吉（约1127亿新元）的2023年度财案，是马国截至当时数额最高的财案。不过，依斯迈在10月10日宣布解散国会，因此这份财案尚未在国会下议院辩论及通过。安华政府因此必须重新提呈财案。

经济复苏比预估更好 国内生产总值增长8.7％

政府消息人士告诉《海峡时报》，马国经济复苏情况比去年的预估更好，国内生产总值增长8.7％，比预估的6.5％至7％还高。政府因此获得的税收也比去年预估的2852亿令吉多。“我们可以预期一份更大（数额）的财案。”

社会经济研究中心执行董事李兴贵认为，安华政府将把更多资金投放给弱势群体、提升技能与再培训计划、经济数码化，并推出更多投资优惠。

安华星期三（2月22日）书面答复议员提问时披露，2023年度财政预算案将为全国收入最低的四成民众（B40）直接提供现金援助，以助弱势者应付不断上涨的生活成本。

马国政府将每月家庭收入低于2208令吉者列为B40，他们约有870万人。

不再让公众提公积金 但设法提供其他援助

安华此前已多次重申，政府不会再让公众提取公积金存款应急，但政府会设法提供其他援助。

马国朝野近来为了是否再让民众提取公积金应急争论。国民联盟主席、前首相慕尤丁2月15日在国会促请政府考虑再次让民众提取公积金存款以及延期偿还银行贷款。安华阵营则指慕尤丁的主张是不负责任的选举伎俩，目的是拉抬国盟在六州选举的选情。

财政部副部长阿末马斯兰上周告诉国会，约810万名公积金会员在冠病疫情期间总共提取1450亿令吉，以致55岁的公积金会员中，约一半的人剩余存款不到1万令吉。他们退休后的生活令人担忧。